बेतला नेशनल पार्क में दिखा बाघ! महिला गाइड के नेतृत्व में जंगल सफारी कर रहे थे पर्यटक
बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को बाघ दिखा है. जंगल सफारी के दौरान उन्होंने बाघ को देखा, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है.
Published : January 12, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 6:41 PM IST
पलामूः बेतला नेशनल पार्क के इलाके में एक बार फिर से पर्यटकों ने बाघ को देखा है. पर्यटकों का नेतृत्व एक महिला गाइड कर रही थी. महिला गार्ड के नेतृत्व में पहली बार पर्यटकों की टीम ने बाघ को देखा है. पर्यटकों ने बाघ का फोटो एवं वीडियो भी लिया है. जल स्रोत के किनारे बाघ आराम कर रहा था, इसी क्रम में पर्यटक वहां पहुंचे थे. बेतला नेशनल पार्क के इलाके में बाघ दिखाने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है. बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में वन कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि कैमरा को भी लगाया गया है.
सोमवार की सुबह रांची के रहने वाले मेहताब अहमद और जैनब फलक बेतला नेशनल पार्क के इलाके में जंगल सफारी कर रहे थे. दोनों को गाइड सोनम कुमारी जंगल सफारी करवा रही थी. इसी दौरान गाड़ी एक जल स्रोत के बगल में पहुंची थी, जहां पर्यटकों ने झाड़ी के बीच में एक बाघ को आराम करते हुए देखा. पिछले दो वर्ष के दौरान यह तीसरा मौका है जब किसी पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क के इलाके में बाघ को देखा है.
पलामू टाइगर रिजर्व 1147.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. मात्र 20 वर्ग किलोमीटर में ही जंगल सफारी एवं पर्यटन गतिविधि बेतला नेशनल पार्क के इलाके में संचालित होती है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघ को देखा है. पर्यटकों ने बाघ का फोटो एवं वीडियो भी लिया है. बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है एवं निगरानी रखी जा रही है. बाघ को आराम करते हुए देखा गया था गाइड एवं ड्राइवर के द्वारा पर्यटकों को प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई थी.
