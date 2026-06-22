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'गंध से पकड़ा टाइगर': सरिस्का में गाइड की सूझबूझ से 100 मीटर में दिखे 6 बाघ, एसटी-18, एसटी-19 और 4 शावकों ने की अठखेलियां

सरिस्का में बाघों की साइटिंग अच्छे से हो रही है. वन्यजीव विशेषज्ञों को जुलाई में बफर रेंज में पर्यटकों की आवक बढ़ने की उम्मीद है.

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का की बफर रेंज में दिखाई ​ दिया टाइगर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 2:56 PM IST

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अलवर: टाइगर रिजर्व सरिस्का की बफर रेंज में रविवार शाम की पारी में सफारी पर गए पर्यटकों को 100 मीटर के दायरे में 6 बाघों की साइटिंग हुई. एक साथ 6 बाघों को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे. बफर रेंज से इस पर्यटन सीजन में ऐसे दृश्य कई बार सामने आए हैं. वहीं, 2 साल से पर्यटकों से दूरी बनाए बफर के सुल्तान ने एक माह में ही दूसरी बार पर्यटकों को साइटिंग का मौका दिया. इस रोमांचक दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया. वन्यजीव प्रेमियों ने आगामी 1 जुलाई से सरिस्का की बफर रेंज में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई.

वन्यजीव विशेषज्ञ और नेचर गाइड चिन्मय मैक मेसी ने बताया कि वह रविवार को पर्यटकों के साथ सरिस्का के बफर रेंज में सफारी के लिए गए थे. इस दौरान उन्होंने करीब एक घंटा तक वाटर होल्स के आसपास टाइगर का इंतजार किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. मैसी ने बताया कि कुछ दूरी पर चलने पर अचानक उन्हें गंध आने लगी और उन्होंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, इस पर सब लोग अचरज में पड़ गए. गाड़ी रोकने पर पर्यटकों ने गाइड से कारण पूछा, तो उन्होंने टाइगर की गंध होने की बात बताई. इसके कुछ देर बाद ही सामने से बफर रेंज का सुल्तान कहा जाने वाला बाघ एसटी-18 झाड़ियों में से निकलकर सामने आया. मैसी ने बताया कि कुछ देर तक पर्यटकों ने बफर के सुल्तान की साइटिंग की. इसके बाद कुछ दूरी पर चलकर उन्हें बाघिन एसटी-19 व शावकों के पगमार्क दिखाई दिए.

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उन्होंने बताया कि जैसे ही सफारी के लिए 50 मीटर आगे बढ़े, तो बाघिन एसटी-19 व उसके 4 शावक अठखेलियां करते हुए नजर आए. उन्होंने बताया कि मात्र 100 मीटर की दूरी में ही पर्यटकों को 6 टाइगर की साइटिंग होने से पर्यटकों में खुशी देखने को मिली. उन्होंने बताया कि बफर में एक साथ 6 टाइगरों की साइटिंग होना बफर के लिए भी शुभ संकेत है. उन्होंने बताया कि आगामी समय में जुलाई में पर्यटकों की संख्या में निश्चित ही इजाफा होगा. कारण है कि यहां से लगातार एक साथ कई बाघों की साइटिंग पर्यटकों को हो रही है.

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TOURISTS SIGHTED SIX TIGERS
TIGER SIGHTINGS INCREASED
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