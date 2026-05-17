VIDEO, 'दुधवा की रानी' का खौफनाक अंदाज! मुंह में हिरन दबाए सैलानियों के सामने से गुजरी बाघिन
दुधवा टाइगर रिजर्व में सैलानियों के कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:50 PM IST
लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर जंगल सफारी पर निकले सैलानियों को एक ऐसा दुर्लभ और रोमांचक नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. शनिवार सुबह सफारी के दौरान एक बाघिन अपने जबड़े में हिरन का शिकार दबाए हुए सड़क पार करती नजर आई. पर्यटकों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आए कुछ सैलानी शनिवार सुबह दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए पहुंचे थे. गाइड राजू उन्हें जंगल भ्रमण करा रहे थे. इसी दौरान जंगल में करीब पांच किलोमीटर अंदर पहुंचने पर अचानक सड़क किनारे एक बाघिन दिखाई दी. बाघिन को बेहद करीब से देखकर सैलानी काफी उत्साहित हो उठे. हालांकि डर की वजह से जिप्सी में सन्नाटा छाया रहा. थोड़ी देर तक बाघिन सड़क के आसपास चहलकदमी करती रही और फिर घने जंगल की ओर चली गई.
सैलानी अभी बाघिन के दीदार के रोमांच से बाहर भी नहीं निकले थे कि कुछ ही देर बाद फिर वही बाघिन दोबारा सड़क की तरफ लौटती दिखाई दी. इस बार भी उसके जबड़े में एक हिरन दबा हुआ था. बाघिन बेहद शांत और बेखौफ अंदाज में अपने शिकार को दबोचे हुए पर्यटकों के सामने से सड़क पार कर घने जंगल के भीतर चली गई. वन्यजीवों की इस बेहद दुर्लभ गतिविधि को सफारी गाइड राजू ने तुरंत अपने कैमरे में कैद कर लिया.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोग दुधवा टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियों की जमकर सराहना कर रहे हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल में इस तरह का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बाघ आमतौर पर शिकार करने के बाद एकांत क्षेत्र में चले जाते हैं.
दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर ने बताया है कि दुधवा में वन्यजीव पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हैं और यहां बाघों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि सफारी के दौरान सैलानियों को कई बार दुर्लभ वन्यजीव गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि जंगल सफारी के दौरान शोर न करें और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ताकि वन्यजीवों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित न हो.
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