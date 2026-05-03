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चलती कार में पर्यटकों का हुड़दंग, छत पर छलकाए जाम, वीडियो वायरल

फोरलेन पर चलती कार में खिड़की से बाहर निकलकर पर्यटकों ने शराब पी, जमकर वायरल हो रहा वीडियो.

Tourists Stunt in Moving Car
चलती कार में पर्यटकों का खतरनाक स्टंट (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश में अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब पर्यटक अपनी लापरवाही और हुड़दंगी से न सिर्फ खुद को, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं. ऐसा ही एक मामला किरतपुर-मनाली फोरलेन पर भी सामने आया है, जहां गाड़ी में सवार कुछ पर्यटक लापरवाही करते नजर आए हैं. बेहना और चक्कर क्षेत्र के बीच का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा नंबर की एक कार में सवार दो युवक चलती गाड़ी से बाहर निकलकर शराब पीते और स्टंट करते नजर आ रहे हैं.

बीयर पीने के बाद बोतलें सड़क पर फेंकी

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि घटना 2 मई की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार में बैठे युवक खिड़की से आधे बाहर निकलकर बीयर पी रहे हैं. इस दौरान वो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शराब पीने के बाद युवक बीयर कैन सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है.

"हमारे संज्ञान में मामला सामने आया है. पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी." - विनोद कुमार, एसपी मंडी

स्थानीय लोगों में वीडियो से रोष

ये वीडियो हरियाणा नंबर की गाड़ी के पीछे चल रही अन्य गाड़ी में सवार लोगों ने बनाई है और फिर सोशल मीडिया पर शेयर की. वहीं, पर्यटकों की इस लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है. लोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ पर्यटक प्रदेश के शांत वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हिमाचल की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं.

प्रशासन की जनता से अपील

गौरतलब है कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी और स्टंटबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं. कई मामलों में ऐसी लापरवाही गंभीर हादसों का कारण भी बनी है. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

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