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चलती कार में पर्यटकों का हुड़दंग, छत पर छलकाए जाम, वीडियो वायरल

मंडी: हिमाचल प्रदेश में अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब पर्यटक अपनी लापरवाही और हुड़दंगी से न सिर्फ खुद को, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं. ऐसा ही एक मामला किरतपुर-मनाली फोरलेन पर भी सामने आया है, जहां गाड़ी में सवार कुछ पर्यटक लापरवाही करते नजर आए हैं. बेहना और चक्कर क्षेत्र के बीच का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा नंबर की एक कार में सवार दो युवक चलती गाड़ी से बाहर निकलकर शराब पीते और स्टंट करते नजर आ रहे हैं.

बीयर पीने के बाद बोतलें सड़क पर फेंकी

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि घटना 2 मई की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार में बैठे युवक खिड़की से आधे बाहर निकलकर बीयर पी रहे हैं. इस दौरान वो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शराब पीने के बाद युवक बीयर कैन सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है.