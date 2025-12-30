अंधेरे में हो रही थी राफ्टिंग, बीच नदी में फंसे सैलानी, रात को किए रेस्क्यू
हिमाचल में रिवर राफ्टिंग को लेकर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया. जिसमें कई सैलानी नदी के बीच फंस गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 10:20 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. यहां पर्यटक कई तरह की साहसिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई बार पर्यटकों की लापरवाही उनकी जान पर बन आ रही है. ऐसा ही एक ताजा मामला कुल्लू जिले से सामने आया है. जहां भुंतर में देर शाम के समय ब्यास नदी में एक राफ्ट फंस गई. जिसमें 7 लोग सवार थे. रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला.
रात के समय किया रेस्क्यू
डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि भुंतर में देर शाम एक राफ्ट नदी में फंस गई. राफ्ट में तीन पुरुष, दो महिलाएं और एक राफ्ट का पायलट सवार था. जब राफ्ट पानी से नहीं निकली तो इस बारे में रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस ने पाया कि राफ्ट पायलट द्वारा अंधेरे में राफ्टिंग करवाई जा रही थी, जो कि नियमों के खिलाफ है. ऐसे में फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और राफ्ट के साथ-साथ सभी लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला.
"देर शाम भुंतर के पास नदी में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं रेस्क्यू टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया." - तोरुल एस रवीश
राफ्टिंग संचालन में नियमों की अनदेखी
घटना की सूचना मिलते ही एसपी कुल्लू भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भुंतर पुलिस को इस मामले में आगामी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. डीसी कुल्लू ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में राफ्टिंग संचालन में नियमों की अनदेखी सामने आई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राफ्टिंग ऑपरेटर के खिलाफ वाटर स्पोर्ट्स नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.