अंधेरे में हो रही थी राफ्टिंग, बीच नदी में फंसे सैलानी, रात को किए रेस्क्यू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. यहां पर्यटक कई तरह की साहसिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई बार पर्यटकों की लापरवाही उनकी जान पर बन आ रही है. ऐसा ही एक ताजा मामला कुल्लू जिले से सामने आया है. जहां भुंतर में देर शाम के समय ब्यास नदी में एक राफ्ट फंस गई. जिसमें 7 लोग सवार थे. रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला.

रात के समय किया रेस्क्यू

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि भुंतर में देर शाम एक राफ्ट नदी में फंस गई. राफ्ट में तीन पुरुष, दो महिलाएं और एक राफ्ट का पायलट सवार था. जब राफ्ट पानी से नहीं निकली तो इस बारे में रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस ने पाया कि राफ्ट पायलट द्वारा अंधेरे में राफ्टिंग करवाई जा रही थी, जो कि नियमों के खिलाफ है. ऐसे में फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और राफ्ट के साथ-साथ सभी लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला.