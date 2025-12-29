ETV Bharat / state

जोधपुर निगम की लापरवाही: पर्यटकों ने गंदगी के वीडियो डाले और विधायक ने लगाया स्टेट्स...तब कचरा उठाने पहुंची टीम

जोधपुर की भीतरी गलियां एवं स्थापत्य देखने आ रहे पावणो को कचरे से अटी गलियां आ रही है नजर.

MLA himself supervised the removal of the garbage
विधायक ने खुद खड़े रहकर हटवाया कचरा (ETV Bharat jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: सर्दियों की छुट्टियां और नए साल पर सूर्यनगरी यानी जोधपुर सैलानियों से गुलजार है. शहर में हर कहीं पर्यटक सूर्यनगरी को निरखते दिख जाएंगे. पर्यटन सीजन होने के बावजूद नगर निगम की लापरवाही ऐतिहासिक शहर की छवि धूमिल कर रही है. हालात यह हैं कि देशी विदेशी पावणे जोधपुर की भीतरी गलियां एवं स्थापत्य देखने आ रहे हैं, जहां उनको सुंदरता के साथ कचरे से अटी गलियां भी दिख रही हैं. पिछले दिनों कई पर्यटकों ने जोधपुर की ऐतिहासिक गलियों में कचरे के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए. शहर विधायक अतुल भंसाली भी बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान हैं. उन्होंने गलियों में जमा कचरे के ढेर की फोटो अपने व्हाट्सअप स्टेट्स पर लगाई. निगम अधिकारियों को लताड़ा, तब वे हरकत में आए. विधायक भंसाली को खुद कचरे के ढेर पर जाकर काम कराना पड़ रहा है. विधायक ने लोगों ने कहा, सफाई रखना सभी की जिम्मेदारी है. सबको सहयोग करना होगा. अधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन गलियों में कचरा हटवाने खुद जाने से उनकी लाचारी साफ दिख रही है.

व्यवस्था खत्म कर दी: जोधपुर नगर निगम की निवर्तमान महापौर कुन्ती देवड़ा ने कहा, पहले भीतरी शहर हमारे निगम में आता था, तब सफाई बदहाली के आरोप लगाते थे, लेकिन हमने साफ सफाई मेंटन रखी. डेढ माह पहले निगम से हटने के बाद अधिकारियों ने सफाई सिस्टम बदला. इसके चलते भीतरी शहर कचरे से अट गया. सरकार के हाथ में बागडोर है, फिर भी हालात हर दिन खराब हो रहे हैं. देवड़ा ने इसकी प्रमुख वजह बताई कि अधिकारियों ने सफाईकर्मियों व सीएसआई के कार्यक्षेत्र बदले. इसका खमियाजा शहर को उठाना पड़ रहा है. ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं सुन रही. विधायक की भी सुनवाई नहीं है. यह हाल तब है, जब जोधपुर में 3400 सफाईकर्मी ओर 240 कचरा संग्रहण वाहन हैं.

पर्यटकों ने दिखाया आईना: पिछले दिनों जोधपुर आए कई पर्यटकों ने भीतरी शहर में जमा गंदगी के वीडियो फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखे हैं. फतेहसागर रोड निवासी बाबुद्दीन ने बताया कि गलियों में गंदगी जमा है. फतेहसागर की सफाई नहीं हुई है. टूरिस्ट मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलते या फिर इधर आते ही नहीं हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही. स्थानीय निवासियों ने बताया कि लोग गलियों में ही कचरा डालते हैं, लेकिन कचरा उठाने वाले पूरा नहीं उठाते हैं. इस मामले पर नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालीचामी से प्रतिक्रया जाननी चाही लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए.


कचरा हटाते हुए कर्मचारी. (ETV Bharat jodhpur)

लोगों ने जताया रोष: टूरिस्ट सीजन के चलते शहर के गेस्ट हाउस और होटल्स पूरी तरह पैक हैं. ऐसे में उनका कचरा भी गलियों में जमा हो रहा है. इसे लेकर शनिवार को लोगों ने गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने गंदगी के लिए उनको भी बड़ा जिम्मेदार बताया.

