ETV Bharat / state

खतरे में सोलन की प्यास बुझाने वाली अश्वनी खड्ड! सैलानियों की मस्ती से गंदा हो रहा पानी

अश्वनी खड्ड में सैलानी नहा कर, कुर्सियां लगाकर और गाड़ियां पार्क कर फैला रहे गंदगी, सोलन में पेयजल सुरक्षा संकट गहराया.

Solan Ashwani Khad Water Crisis
सोलन में अश्वनी खड्ड जल संकट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: देश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते मैदानी इलाकों से पर्यटक हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं. सैलानी गर्मी से निजात पाने के लिए हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की मस्ती यहां के लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है. ऐसा ही मामला सोलन की पर्यटन नगरी चायल के साधुपुल में देखने को मिला. यहां पर भारी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर जिस अश्वनी खड्ड से सोलन, शिमला और सिरमौर को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, उसी अश्वनी खड्ड में लोग आराम फरमाते, गंदगी फैलाते हुए नजर आए.

अश्वनी खड्ड में गंदगी फैला रहे पर्यटक

स्थानीय लोगों का कहना है कि सोलन शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली अश्विनी खड्ड पेयजल योजना अब गंभीर खतरे में है. साधुपुल के पास बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक नदी में नहा के, पिकनिक और हुड़दंग कर जमकर गंदगी फैला रहे हैं. प्लास्टिक, खाने की बची चीजें और कचरा सीधे नदी में फेंका जा रहा है, जिससे पूरा सोलन शहर दूषित पानी पीने को मजबूर हो सकता है. ये पर्यटक अकसर यहां खड्ड के बीच में नहाते, गाड़िया और कुर्सियां नदी में लगाकर गंदगी फैलाते हुए देखे जा सकते हैं.

Solan Ashwani Khad Water Crisis
खड्ड में कुर्सियां लगाकर बैठ रहे पर्यटक (ETV Bharat)

"पुलिस समय-समय पर साधुपुल अश्विनी खड्ड के किनारे गश्त करती है, लेकिन पर्यटक फिर भी मनमानी कर रहे हैं. इसको लेकर लिखित आदेश और होर्डिंग भी लगाए गए हैं की नदी में कोई भी पर्यटक और व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन बार-बार ऐसा हो रहा है. इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन को भी यहां पर गश्त करने के निर्देश जारी किए जाएंगे." - गोपाल शर्मा, एसडीएम कंडाघाट

50 हजार से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित

स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन ने कई बार धारा 144 लगाकर अश्विनी नदी के किनारे पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई है. खड्ड के पास न जाने को लेकर बड़े-बड़े बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन साधुपुल के तटों पर रोज सैकड़ों पर्यटक आदेशों को ठेंगा दिखाकर नदी में उतर रहे हैं. न ही कोई रोकने वाला है न ही टोकने वाला, ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अश्विनी खड्ड से ही सोलन शहर के 60% हिस्से को पेयजल सप्लाई होता है. अगर नदी दूषित हुई तो 50 हजार से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित होंगे. जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि गर्मियों में पानी में बैक्टीरिया का खतरा बढ़ रहा है.

Solan Ashwani Khad Water Crisis
अश्वनी खड्ड में नहा रहे पर्यटक (ETV Bharat)

अश्वनी खड्ड में जल सुरक्षा संकट

बता दें कि सोलन जिले में अश्विनी नदी क्षेत्र पर्यटकों के बीच एक प्राकृतिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों के चलते अब यह क्षेत्र पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है. अगर प्रशासन अपने आदेशों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाता है और पर्यटकों को अश्वनी खड्ड में गंदगी फैलाने से नहीं रोक पाता है तो जल्द ही सोलन में पेयजल सुरक्षा और ज्यादा खतरे में आ जाएगी.

ये भी पढ़ें: चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी, सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक, जानिए Project का हिमाचल कनेक्शन

ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को भा रही मनाली की ठंडक, 80% तक बढ़ी होटल ऑक्यूपेंसी दर

TAGGED:

ASHWANI KHAD DRINKING WATER CRISIS
DRINKING WATER CRISIS IN SOLAN
अश्वनी खड्ड
TOURISTS LITTERING IN ASHWANI KHAD
SOLAN ASHWANI KHAD WATER CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.