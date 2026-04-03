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इजराइली महिला पर्यटक को अल्मोड़ा बाजार में नहीं मिला शौचालय, बयां किया दर्द, प्रशासन बनावाएगा दो हाईटेक टॉयलेट

पर्यटक ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी समस्या साझा की. उन्होंने बताया कि यह उनकी अल्मोड़ा की दूसरी यात्रा है, लेकिन इतने समय बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि बाजार का अनुभव और स्थानीय व्यंजन अच्छे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधा का अभाव बेहद निराशाजनक है. यह समस्या केवल विदेशी पर्यटकों तक सीमित नहीं है. मिलन चौक से थाना बाजार तक फैले मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में लंबे समय से महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का अभाव बना हुआ है.

नैनीताल: उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल अल्मोड़ा में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर उजागर हुई है. मुख्य पटाल बाजार में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण एक विदेशी महिला पर्यटक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इजराइल से अल्मोड़ा घूमने आई पर्यटक जोहड़ी बाजार क्षेत्र में टहल रही थी. इसी दौरान उन्हें शौचालय की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन पूरे बाजार में तलाश करने के बावजूद उन्हें महिलाओं के लिए एक भी सार्वजनिक वॉशरूम नहीं मिला. आसपास कई दुकानें और कैफे होने के बावजूद कोई व्यवस्था न मिलने पर उन्हें मजबूरन बाजार से लौटना पड़ा.

स्थानीय महिलाओं और खरीदारी के लिए आने वाली अन्य महिलाओं को भी रोजाना इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.बाजार में व्यापारिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी प्रशासन और नगर निकाय की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है. पर्यटन को बढ़ावा देने के दावों के बीच इस तरह की समस्याएं न केवल स्थानीय लोगों बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के अनुभव को भी प्रभावित कर रही हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पटाल बाजार क्षेत्र में जल्द से जल्द महिलाओं के लिए पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

निगम मेयर ने क्या कहा: नगर निगम अल्मोड़ा के मेयर अजय वर्मा ने बताया अल्मोड़ा शहर में कई स्थानों पर शौचालय हैं. मगर महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को कई बार इस तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती हैं. पूर्व में नगर निगम के द्वारा महिला शौचालय बनाने के लिए टेंडर जारी किए गए थे, मगर किसी भी व्यक्ति ने उसमें प्रतिभा नहीं किया अब उन्हें महिला शौचालय बनाए जाने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे.

जिलाधिकारी ने दी ये जानकारी: अल्मोड़ा के डीएम अंशुल सिंह ने बताया शहर में कुछ स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हैं, मगर वह खराब हालत में हैं, जिन्हें जल्द दुरुस्त का नया बनाया जाएगा. नए शौचालय के लिए दो स्थानों पर भूमि का चयन भी कर लिया गया है. जल्द ही शौचालय निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा.

अल्मोड़ा का काफी पुराना मार्केट है. इस वजह से जगह कम है. लेकिन जिस तरह से बार-बार शौचालय का मुद्दा सामने आ रहा है उसको देखते हुए हमने जमीन ढूंढी है. एक मेडिकल डिपार्टमेंट और एक नगर निगम की जमीन है. कुछ पुराने शौचालय हैं. तो अभी ये फैसला लिया है कि जो पुराने शौचालय हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको बंद करवाकर नई जगह पर नए टॉयलेट बड़े कॉम्पलेक्स टाइप से बनाएंगे. जो हाईटेक होगा. उसमें सही डिस्पोजल सिस्टम, पानी की सप्लाई, सफाई रहेगी. उसके साथ ही सिक्योरिटी व्यवस्था भी रहेगी. गेट पर सीसीटीवी सर्विलेंस भी रहेगा. जगह मिल चुकी है और उसकी प्लानिंग हमें करनी है कि उसको कैसे बनाया जाएगा.

- अंशुल सिंह, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा -

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