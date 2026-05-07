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काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा अब ‘डिजिटल स्मार्ट लॉकर’ की सुविधा, सफर होगा आसान, सुरक्षित रहेगा आपका सामान

वाराणसी स्मार्ट सिटी की नई सौगात, QR कोड और OTP से खुलेंगे लॉकर डिजिटल स्मार्ट लॉकर

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यात्रियों को डिजिटल स्मार्ट लॉकर की सुविधा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: महानगरों की तर्ज पर अब काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी उनको सामान की सुरक्षा के डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने जा रही है. जिसके बाद पर्यटकों को अपने कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. वाराणसी स्मार्ट सिटी की ओर से 'डिजिटल स्मार्ट लॉकर' की व्यवस्था की जा रही है. सुरक्षा के नियमों के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में मोबाइल, पर्स और अन्य सामान ले जाने में परेशानी होती थी. इसको देखते हुए शहर के प्रमुख स्थलों के साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास अत्याधुनिक लॉकर्स की सुविधा होगी. ये तकनीक के माध्यम से पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा और लोगों के लिए सुलभ भी रहेगा.

कैसे करेगा काम
स्मार्ट सिटी प्रबंधन की ओर से पूरी तरह से 'ह्यूमन लेस और क्यूलेस' तकनीक पर आधारित डिजिटल लॉकर सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है. इसे श्रद्धालु अपने स्मार्टफोन से आसानी से संचालित कर सकेंगे. पहले चरण में शहर के प्रमुख केंद्रों गोदौलिया, बेनियाबाग और टाउनहॉल में इसे लगाया जाएगा. इसके तहत लगभग 225 यूनिट्स को इंस्टॉल किए जाने का प्लान है. इन लॉकर्स को क्यूआर कोड और पिन के जरिए सेफ बनाया गया है. नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य आगामी श्रावण मास तक इन लॉकर्स का पूर्ण संचालन करना है.

मंदिरों में मोबाइल, पर्स ले जाने की नहीं होती अनुमति
स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि, काशी में रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी आ रहे हैं. मन्दिरों के नियमों के अनुसार, सुरक्षा के नियमों में बने मापदंड के अनुसार, लॉकर्स की काफी आवश्यकता पड़ती है. ऐसे ही कीमती सामान, मोबाइल, पर्स और इस तरह की अन्य चीजें श्री काशी विश्वनाथ धाम में ले जाने की अनुमति नहीं है. उन सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता पड़ती है. इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्मार्ट लॉकर्स को कमीशन किया है और उनकी स्थापना का कार्य अलग-अलग स्पॉट्स पर चल रहा है.

QR कोड और OTP से खुलेंगे लॉकर
शाकंभरी नंदन ने बताया कि, ये स्मार्ट लॉकर्स ह्यूमनलेस, क्यूलेस चीजें हैं. इसे कोई भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही क्यूआर कोड स्कैन कर लॉकर्स को ऑपरेट कर सकता है. लॉकर्स पर एक एलईडी स्क्रीन है, उसको स्कैन करके और ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर उसमें अपने जरूरी सामान को रखा जा सकता है. वापस आने पर आप पिन के माध्यम से लॉकर को खोल सकते हैं, जिसे आपने खुद बनाया होगा. मोबाइल अगर बाहर लेकर नहीं गए हैं, तो इस स्थिति में यह जरूरी होगा. यह हमारी ओर से एक आधुनिक प्रयास है और तकनीक का बेहतर प्रयोग है. साथ ही, यह लोगों की सुविधा में इजाफा कर रहा है.

पहले चरण में 225 यूनिट लॉकर्स
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, अभी प्रथम चरण में लगभग 225 यूनिट के आस-पास लॉकर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं और इसमें जो स्थान चिह्नित किए गए हैं, उनमें बेनियाबाग में राजनारायण पार्क के बाहर भूमिगत पार्किंग की एंट्री है, टाउनहॉल में भूमिगत पार्किंग है, गोदौलिया के पास मल्टीलेवल पार्किंग है. दूसरे चरण में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अलग-अलग स्पॉट्स चिह्नित किए गए हैं. वहां पर इन सभी लॉकर्स को इंस्टॉल किया जाएगा. हमारा लक्ष्य है कि श्रावण मास की शुरुआत में ही हम लोग लॉकर्स का संचालन शुरू कर दें.

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