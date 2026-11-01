दिवाली पर लेकसिटी में पर्यटन का बूम, 60% होटल कमरे बुक, डेढ़ लाख रुपए तक पहुंचा किराया
Tourists in Udaipur : दीपावली के दौरान उदयपुर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. खा
Published : November 1, 2026 at 2:40 PM IST
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में दीपावली के अवसर पर पर्यटन कारोबार में बूम आने की उम्मीद है. देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक दीपोत्सव मनाने के लिए लेकसिटी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. होटल और रिसॉर्ट में एडवांस बुकिंग का सिलसिला तेज हो गया है. होटल एसोसिएशन के मुताबिक, अभी से 60 प्रतिशत से अधिक कमरे बुक हो चुके हैं. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक शहर के अधिकांश होटल पूरी तरह फुल हो जाएंगे. पर्यटकों की बढ़ती मांग के बीच होटल के ब्रांड और कमरों की श्रेणी के अनुसार किराया 1000 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच गया है.
पर्यटकों की पहली पसंद लेकसिटी : देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती, झीलों और ऐतिहासिक महलों के लिए मशहूर उदयपुर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है. दीपावली के दौरान यहां गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. खासकर गुजराती पर्यटकों में उदयपुर घूमने का खास क्रेज रहता है. गुजरात में दीपावली पूजन के बाद कई पर्यटक श्रीनाथजी के दर्शन के लिए नाथद्वारा पहुंचते हैं. इसके साथ ही रणकपुर और कुंभलगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को भी अपनी यात्रा में शामिल करते हैं. पर्यटक दो से तीन दिन तक उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं. इस बार विदेशी पर्यटकों की पूछताछ भी पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ा रही है.
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होटल-रिसॉर्ट में खास सेलिब्रेशन : होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के अनुसार, दीपावली पर पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है. अभी से 60 प्रतिशत से अधिक कमरों की बुकिंग हो चुकी है. उम्मीद है कि त्योहार तक होटल पूरी तरह भर जाएंगे. दिवाली पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें डीजे पार्टी, लाइव म्यूजिक, थीम नाइट्स, कल्चरल शो और खास डिनर जैसे आयोजन शामिल होंगे. दीपावली के दौरान उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए होटल इंडस्ट्री ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पर्यटन विभाग की ओर से भी शहर के प्रमुख चौराहों और पर्यटन स्थलों पर आकर्षक लाइटिंग की तैयारी की जा रही है, जिससे त्योहार के दौरान लेकसिटी की खूबसूरती और निखरेगी.
डेढ़ लाख रुपए तक किराया, प्रीमियम होटलों में बढ़ी मांग : पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर होटल किराए पर भी दिखाई दे रहा है. होटल के ब्रांड, सुविधाओं और कमरों की श्रेणी के अनुसार किराया अलग-अलग है. प्रीमियम होटलों और लग्जरी रिसॉर्ट में एक कमरे का किराया डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच रहा है. वहीं, अन्य श्रेणियों के होटलों में भी पर्यटकों की मांग के अनुसार बुकिंग जारी है.
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फेस्टिवल और पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी रौनक : दीपावली के दौरान उदयपुर के साथ कुंभलगढ़ फेस्टिवल, शिल्पग्राम फेस्टिवल और अन्य आयोजनों में भी पर्यटकों की बड़ी संख्या पहुंचने की संभावना है. फतहसागर, सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़ और दूध तलाई जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी रौनक बढ़ने की उम्मीद है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है.
विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे उदयपुर : होटल व्यवसाय शक्ति सिंह ने बताया कि दीपावली के दौरान उदयपुर में मुख्य रूप से भारतीय पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है. गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक उदयपुर पहुंचते हैं. वहीं, विदेशी पर्यटकों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पर्यटक भी लेकसिटी घूमने आते हैं.
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शाही महलों तक दिखता है उत्सव का अनूठा रंग : होटल व्यवसाय राजीव ने बताया कि झीलों की लहरें, रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक महल, रंग-बिरंगे बाजार और शाही अंदाज में त्योहार मनाने का अनुभव, यही खूबियां उदयपुर को दीपावली पर देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए खास पर्यटन स्थल बनाती हैं. यहां दिवाली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि राजस्थानी संस्कृति, शाही मेहमाननवाजी और प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा संगम है.
झीलों के किनारे रोशनी का नजारा : फतहसागर, पिछोला और दूध तलाई जैसे स्थानों पर घूमने का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता है. झीलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच दीपावली की रौनक लेकसिटी को खास पहचान देती है. शाही महलों और ऐतिहासिक विरासत का आकर्षण सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर और पुराने शहर की ऐतिहासिक गलियां उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराती हैं. त्योहार के दौरान सजे बाजार और रोशनी से जगमगाते प्रमुख स्थल पर्यटकों के घूमने के अनुभव को यादगार बनाते हैं.
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विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण : राजस्थानी खानपान, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक वास्तुकला विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है. दीपावली के दौरान भारतीय त्योहारों की परंपराओं को करीब से देखने का अवसर भी इस यात्रा को खास बनाता है. यही वजह है कि उदयपुर में दीपावली का उत्सव सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्यटन, संस्कृति, खानपान और शाही मेहमाननवाजी का ऐसा अनुभव बन जाता है, जिसे पर्यटक अपनी यादों में संजोकर ले जाते हैं.