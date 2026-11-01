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दिवाली पर लेकसिटी में पर्यटन का बूम, 60% होटल कमरे बुक, डेढ़ लाख रुपए तक पहुंचा किराया

उदयपुर में पर्यटक ( ETV Bharat (File) )

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में दीपावली के अवसर पर पर्यटन कारोबार में बूम आने की उम्मीद है. देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक दीपोत्सव मनाने के लिए लेकसिटी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. होटल और रिसॉर्ट में एडवांस बुकिंग का सिलसिला तेज हो गया है. होटल एसोसिएशन के मुताबिक, अभी से 60 प्रतिशत से अधिक कमरे बुक हो चुके हैं. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक शहर के अधिकांश होटल पूरी तरह फुल हो जाएंगे. पर्यटकों की बढ़ती मांग के बीच होटल के ब्रांड और कमरों की श्रेणी के अनुसार किराया 1000 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच गया है.