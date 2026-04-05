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शिमला में पर्यटकों ने चाइनीज लाइटर की 'पिस्तौल' बनाकर सिर पर किया हमला, लोगों दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

पर्यटक ने निकाल लिया पिस्तौल की तरह दिखने वाला लाइटर ( ETV Bharat )

शिमला: उपमंडल ठियोग के अंतर्गत मतियाना बाजार में शनिवार शाम भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जानकारी के मुताबिक दिल्ली नंबर की ऑडी कार में सवार दो पर्यटकों की कुछ स्थानीय लोगों की झड़प हो गई. बहस के दौरान स्थानीय लोग और दोनों पर्यटक आपस में उलझ गए. इसके बाद एक पर्यटक ने लोगों को डराने के लिए पिस्तौल निकाल दी. इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया. लोगों ने इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई कर दी. खुद को घिरता और लोगों का गुस्सा बढ़ता देख दोनों पर्यटक फरार हो गए. इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही ठियोग पुलिस अलर्ट हो गई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रेमघाट चौक पर नाका लगाया और उक्त वाहन को रोक लिया. तलाशी के दौरान पुलिस को वो पिस्तौल जैसी वस्तु बरामद हुई, जो जांच में 'मेड इन चाइना' लाइटर पाई गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ओवरटेक को लेकर हुआ विवाद