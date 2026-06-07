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तपने लगे मैदान, ठंडी हवाओं के लिए शिमला पहुंच रहे पर्यटक, जून के पहले 6 दिन में पहुंचे इतने लाख टूरिस्ट व्हीकल

मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के चलते लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, मई महीने में करीब 2 लाख टूरिस्ट गाड़ियां शिमला पहुंची.

Shimla Tourism business
शिमला में पर्यटन कारोबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:19 PM IST

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शिमला: देशभर में बढ़ती गर्मी का असर हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है. झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. देश के कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां होने के साथ ही लोग पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हैं. बीते मई महीने में भी पर्यटक अच्छी खासी तादाद में शिमला पहुंचे और प्रदेश के पर्यटन कारोबार में तेजी देखने को मिली. वहीं, अब जून की शुरुआत भी पर्यटन कारोबारियों के लिए सुखद खबर लेकर आई है. जून के पहले हफ्ते में भी बड़ी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं.

जून में अब तक इतनी गाड़ियां पहुंची शिमला

शिमला में पर्यटन सीजन के दौरान गाड़ियों की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. डीएसपी ट्रैफिक शिमला पुलिस चंद्रशेखर ने बताया कि जून की शुरुआत के साथ ही बाहरी पर्यटकों के आने और शहर में गाड़ियों की आवाजाही में इजाफा हुआ है. इसके चलते शिमला के ट्रैफिक व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है. उन्होंने बताया कि जून महीने के पहले सप्ताह में भी गाड़ियों की आमद जारी रही, 1 जून से 6 जून 2026 तक कुल 1,90,366 गाड़ियां शिमला में प्रवेश कर चुकी हैं.

मई के महीने में इतनी लाख गाड़ियों ने की एंट्री

शिमला पुलिस के डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर ने बताया कि 1 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 के बीच करीब 8.30 लाख गाड़ियां शिमला पहुंची. इस अवधि में बाहरी राज्यों के कुल से 2,16,182 गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई. इनमें 96,638 गाड़ियां शिमला के ऊपरी एंट्री प्वाइंट की ओर आई, जबकि 1,19,544 गाड़ियां निचले एंट्री पॉइंट से दाखिल हुई. इस महीने भी पर्यटकों की आमद जारी है.

"पर्यटन सीजन और गर्मियों की छुट्टियों के चलते शहर में गाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है. साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है." - चंद्रशेखर, डीएसपी ट्रैफिक, शिमला पुलिस

पर्यटन कारोबारियों को अच्छी आमद की उम्मीद

शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जून महीने में पर्यटकों की भारी आमद शिमला में देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि पहले वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिली है. शहर में वीकेंड के मौके पर 70 से 80 फीसदी की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट की गई है. साथ ही पर्यटन कारोबारी आने वाले दिनों को लेकर भी सकारात्मक है.

"आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की अच्छी तादाद में हिमाचल पहुंचने की उम्मीद है. होटलों में पर्यटकों की लगातार इन्क्वारी और बुकिंग आ रही है. ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की अच्छी तादाद शिमला पहुंचेगी." - प्रिंस कुकरेजा, अध्यक्ष, शिमला होटल एसोसिएशन

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