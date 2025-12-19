ETV Bharat / state

सैलानियों को मिलेगा 'व्हाइट क्रिसमस' मनाने का मौका! पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार मनाली

क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मनाली तैयार है. विंटर सीजन के लिए मनाली और लाहौल में सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 12:14 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 1:52 PM IST

कुल्लू: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को मौसम खराब होने की चेतावनी दी है. ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. ऐसे में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए कुल्लू जिले के पर्यटन स्थल तैयार हो गए हैं. विंटर सीजन के चलते मनाली में भी सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है. विंटर सीजन के चलते रोजाना करीब 1000 से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल बाहरी राज्यों से मनाली का रुख कर रहे हैं. मनाली के साथ लगते पर्यटन स्थलों के साथ-साथ लाहौल घाटी के कोकसर और ग्रामफू में भी सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है. ऐसे अगर तय समय पर बर्फबारी होती है तो सैलानियों को मनाली और लाहौल में व्हाइट क्रिसमस मनाने का भी मौका मिलेगा.

वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़

जिला कुल्लू की बात करें तो वीकेंड पर यहां सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ रही है. बर्फ देखने की चाहत में सैलानी अटल-टनल होते हुए कोकसर और ग्रामफू का रुख कर रहे हैं. बीते दिनों यहां पर गाड़ियों का लंबा जाम भी देखने को मिला था. कोकसर ग्रामफू सड़क मार्ग से सैलानियों की गाड़ियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. जिसमें दूर-दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी, जिनसे अच्छा खासा जाम लग गया था और पहियों की रफ्तार भी धीमी हो गई थी.

स्थानीय पर्यटन कारोबारी चुन्नीलाल का कहना है, "अब जिला कुल्लू के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है जो की राहत की बात है. वहीं, अक्टूबर माह के बाद यहां के पहाड़ियों पर बर्फबारी नहीं हुई है. जिससे पर्यटन कारोबार को भी नुकसान हुआ था. मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी होने के बारे में भी चेतावनी जारी की गई है और समय पर बर्फबारी होती है, तो इससे जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार को फायदा होगा."

प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ों की शरण में सैलानी

अन्य राज्यों एवं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से बचने के लिए भी बड़ी संख्या में सैलानी वीकेंड पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहां के बेहतर और साफ वातावरण में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं. कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी की बात करें तो यहां पर भी रोजाना करीब 300 से 600 टूरिस्ट व्हीकल विभिन्न इलाकों का रुख कर रहे हैं. बंजार में भी अब सैलानियों का आना शुरू हो गया है. हालांकि मणिकर्ण और बंजार की सड़कों की खस्ताहाल होने के कारण पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सैलानी यहां पहुंच रहे हैं.

"बर्फबारी विंटर सीजन के लिए काफी आवश्यक होती है, क्योंकि सैलानी नए साल का जश्न बर्फ के बीच मानना चाहते हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारी ने भी अपनी तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि इस साल बर्फबारी के बीच सैलानी क्रिसमस और नए साल का जश्न मना सकेंगे." - गजेंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन

शिंकुला दर्रे का रुख कर रहे पर्यटक

पर्यटन कारोबारी विक्रांत का कहना है कि इन दिनों पहाड़ों से बर्फ गायब है और सैलानियों को मनाली से शिंकुला दर्रे का रुख करना पड़ रहा है. इससे सैलानियों को लंबे सफर के साथ-साथ ज्यादा किराया भी देना पड़ रहा है. अगर मनाली के आसपास बर्फबारी होती है तो इससे सैलानियों को भी काफी राहत मिलेगी.

होटलों में ऑक्यूपेंसी दर बढ़ने की उम्मीद

दिसंबर महीने की शुरुआत से ही जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवक (incoming) बढ़नी शुरू हो गई थी. 15 दिसंबर के बाद अब मनाली, मणिकर्ण, लाहौल के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है. वहीं, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी सैलानी एडवांस में पर्यटन स्थलों में अपनी बुकिंग करवा रहे हैं. ऐसे में अब होटल कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए ऑक्यूपेंसी की दर 90% तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में ये दर 30% से बढ़कर 60% हो गई है. ऐसे में सैलानियों के साथ-साथ पर्यटन कारोबारियों को भी बर्फबारी का इंतजार है, ताकि बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी ज्यादा संख्या में कुल्लू मनाली पहुंच सके.

मनाली के पर्यटन कारोबारी चमन कपूर का कहना है, "होटल कारोबारी ने भी सैलानियों को आकर्षक पैकेज देने शुरू कर दिए हैं. क्रिसमस और नए साल के लिए होटल में भी बुकिंग आ रही है. हर साल विंटर सीजन के दौरान सैलानी मनाली पहुंचते हैं और इससे मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी के पर्यटन कारोबार को भी फायदा होता है."

बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के बाद बीते दो माह से बारिश-बर्फबारी नहीं हुई है. जिसका खामियाजा किसानों-बागवानों के साथ-साथ पर्यटन कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है. लंबे समय से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. हालांकि अब मौसम विभाग ने हिमाचल में मौसम के मिजाज बदलने को लेकर संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.

पर्यटन कारोबारी गौरव का कहना हैं कि "इस साल प्रशासन के द्वारा रोहतांग दर्रे को भी लंबे समय तक बहाल रखा गया, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया. अब सैलानियों को बर्फ का इंतजार करना पड़ रहा है. नए साल और क्रिसमस के अवसर पर अगर मौसम मेहरबान होता है, तो पर्यटन कारोबार के साथ-साथ घाटी के कृषि और बागवानी के लिए भी यह बेहतर होगा."

संपादक की पसंद

