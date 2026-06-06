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मसूरी में कार सवार पर्यटकों का हुड़दंग, सनरूफ पर शराब की बोतल लहराते दिखा अर्धनग्न युवक

स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के उत्पात पर गहरी नाराजगी जताई है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कड़ी कार्रवाई की मांग

MUSSOORIE TOURISTS RUCKUS
कार में हुड़दंग मचाता युवक (Photo courtesy: local resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 9:31 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:39 AM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है. बड़ी संख्या में पर्यटक शहर का रुख कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ ही हुड़दंग और अनुशासनहीनता की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. शुक्रवार देर रात माल रोड पर कुछ युवकों द्वारा खुलेआम शराब के नशे में घूमने और हंगामा करने का मामला सामने आया. इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में नाराजगी देखी गई.

मसूरी में पर्यटकों का हुड़दंग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात कुछ युवक माल रोड क्षेत्र में नशे की हालत में घूमते हुए दिखाई दिए. इनमें से एक युवक अर्धनग्न अवस्था में हाथ में शराब की बोतल लिए कार की छत में लहराते हुए दिखा. उसके साथ मौजूद अन्य युवक भी तेज आवाज में शोर-शराबा करते और सड़क पर हुड़दंग मचाते नजर आए. बताया जा रहा है कि युवक वाहन संख्या यूके 17- डब्ल्यू -3081 में सवार होकर शहर में घूम रहे थे.

माल रोड पर हुड़दंग मचाते युवक (local resident)

पर्यटकों की हरकत ने किया शर्मसार: स्थानीय लोगों का कहना है कि माल रोड जैसे संवेदनशील और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं शहर की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं. घटना के दौरान कई पर्यटक परिवार और महिलाएं भी वहां मौजूद थीं, जिन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा.

पुलिस गश्त पर उठे सवाल: घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने मसूरी पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग और गश्त किए जाने के दावे किए जाते हैं. इसके बावजूद नशे में धुत युवक खुलेआम माल रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं. स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि यदि ऐसे तत्वों पर समय रहते सख्ती नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है. उनका कहना है कि नशे की हालत में वाहन चलाना और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाना किसी बड़े हादसे या कानून-व्यवस्था की समस्या को जन्म दे सकता है.

पर्यटन नगरी की छवि पर पड़ रहा असर: मसूरी में हर वर्ष लाखों पर्यटक घूमने आते हैं. ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हंगामा करने की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि पर्यटन नगरी की प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी नियमों का उल्लंघन करने से बचें.

कड़ी कार्रवाई की मांग: नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि माल रोड, लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, नशे में वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान शहर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है. यदि ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है, जिसका असर शहर की कानून-व्यवस्था और पर्यटन दोनों पर पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें: हरिद्वार में पर्यटकों की शर्मनाक हरकत, हरकी पैड़ी क्षेत्र में शराब पीकर मचाया हुड़दंग, महिलाओं से की अभद्रता

Last Updated : June 6, 2026 at 9:39 AM IST

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