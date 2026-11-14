ETV Bharat / state

बिहार में मणिपुर के तीन पर्यटकों को बनाया बंधक, तीन लाख की मांगी रंगदारी

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

भोजपुर: आरा में मणिपुर के दो पर्यटकों समेत तीन लोगों को बंधक बनाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. बदमाशों ने पिस्टल का भय दिखाकर तीनों से तीन लाख रुपए की रंगदारी मांगी है. वहीं, जब पर्यटकों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई. घटना सपना सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक लॉज की है.

लॉज में शोर से खुला रंगदारी का राज