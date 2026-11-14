बिहार में मणिपुर के तीन पर्यटकों को बनाया बंधक, तीन लाख की मांगी रंगदारी
Bhojpur Tourists Held Hostage:आरा पुलिस ने दो पर्यटकों समेत तीन लोगों को बंधक बनाकर रंगदारी मांगने के आरोप में 5 को गिरफ्तार किया है.रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : November 14, 2026 at 1:18 PM IST
भोजपुर: आरा में मणिपुर के दो पर्यटकों समेत तीन लोगों को बंधक बनाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. बदमाशों ने पिस्टल का भय दिखाकर तीनों से तीन लाख रुपए की रंगदारी मांगी है. वहीं, जब पर्यटकों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई. घटना सपना सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक लॉज की है.
लॉज में शोर से खुला रंगदारी का राज
आरा नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक लॉज में कुछ बदमाशों ने बाहरी लोगों को बंधक बना लिया है. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. इसके बाद टीम मौके पर पहुंची, तभी लॉज के एक कमरे से हल्ला की आवाज सुनाई दी.
जख्मी हालत में मिले पीड़ित
शोर सुनाने के बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, तो अंदर तीन लोग जख्मी और अर्द्धबेहोशी की हालत में मिले. पूछताछ में पीड़ितों की पहचान मणिपुर निवासी एन. मोसोहरी, डीपी फिलिप और गया जिले के नौवागढ़ी निवासी समीर कुमार के रूप में हुई है.
तीन लाख रुपए की मांगी फिरौती
पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि वे रॉयल रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे. इसी दौरान आरोपी मनी कुमार उन्हें बहला-फुसलाकर होटल से सपना सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक लॉज में ले गया, जहां पहले से मौजूद अन्य बदमाशों ने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया और पिस्टल के बल पर तीन लाख रुपए की रंगदारी मांगी.साथ ही मारपीट की.
'' आरोपियों ने पीड़ित डीपी फिलिप के परिवार से 10 हजार रुपए ऑनलाइन मंगवाए थे. पुलिस ने कमरे और आरोपियों की तलाशी ली तो एक देसी पिस्टल, मैगजीन सहित, एक जिंदा कारतूस और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है''. सुशील कुमार, सदर एसडीपीओ
चार आरोपी शामिल
गिरफ्तार आरोपितों में आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलीपुर निवासी विनय प्रसाद का पुत्र मनी कुमार, आरा नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी तेजू यादव का पुत्र आशीष कुमार, नेहरू नगर निवासी वीर बहादुर यादव का पुत्र अर्बी कुमार और आनंदनगर निवासी राजेश सिंह का पुत्र सुजल कुमार शामिल है.
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