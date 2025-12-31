ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नए साल का जश्न, पर्यटन स्थलों पर लगा पर्यटकों का 'मेला', पुलिस की भी कड़ी निगरानी

नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकन्नी हो गई.

NEW YEAR CELEBRATION
उत्तराखंड में नए साल का जश्न (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 31, 2025 at 2:38 PM IST

8 Min Read
मसूरी/नैनीताल/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है. साल 2025 विदा ले रहा है और 2026 एक कदम दूर है. ऐसे में लोग जश्न के मूड में हैं. पुराने साल को विदा देने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं. राज्य के मसूरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग समेत अनेक जिलों और पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ इकट्ठा है.

नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता-तुंगनाथ पहुंच रहे हैं. यहां पिछले कई दिनों से पर्यटकों की बड़ी भीड़ उमड़ रही है. थर्टी फर्स्ट और एक जनवरी के लिए चोपता पूरी तरह से पैक है. पर्यटक बड़ी संख्या में चोपता के बाद तुंगनाथ भी पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बीच कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है. चोपता में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है.

उत्तराखंड में नए साल का जश्न (VIDEO- ETV Bharat)

पर्यटक स्थल चोपता में पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. चोपता पूरी तरह से पैक है और यहां पर्यटकों का आना-जाना लगातार बना हुआ है. चोपता बाजार पूरी तरह से पर्यटकों से पैक है. चोपता में किसी भी प्रकार का हो-हल्ला न हो, इसके लिए पुलिस ने भी तैयारी कर दी है.

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि चोपता में पर्यटक अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं. क्रिसमस से यहां लगातार पर्यटक आ रहे हैं. नए साल पर भी यहां पर्यटकों के अच्छी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस पूरी सजगता से कार्य कर रही है. कहीं भी कोई उपद्रव न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

NEW YEAR CELEBRATION
चोपता में पर्यटकों की बढ़ी आमद (PHOTO- ETV Bharat)

पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल के जश्न का रंग: उधर, नए साल के आगमन से पहले पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह जश्न के रंग में रंग चुकी है. देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए शहर के बड़े सितारा होटलों से लेकर छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे तक ने खास तैयारियां पूरी कर ली हैं. आकर्षक न्यू ईयर पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ इस बार मसूरी का जश्न खास बनने जा रहा है.

NEW YEAR CELEBRATION
पहाड़ों की रानी मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ (PHOTO- ETV Bharat)

मसूरी होटल एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि नए साल को लेकर मसूरी में अभी तक करीब 70 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है. इस बार होटल संचालकों ने पर्यटकों को सिर्फ ठहरने की सुविधा ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पारंपरिक पहाड़ी खान-पान से भी जोड़ने की विशेष योजना बनाई है. स्थानीय व्यंजन, लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

NEW YEAR CELEBRATION
मसूरी में पर्यटकों से होटल पैक. (PHOTO- ETV Bharat)

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मसूरी पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है. नए साल के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और पर्यटन स्थलों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी. जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा.

नैनीताल में नए साल का जश्न: नैनीताल जिले में भी 31 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर पूरे कुमाऊं मंडल में पर्यटकों की आवाजाही तेज हो गई है. देशभर से बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल, जिम कॉर्बेट समेत अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है.

NEW YEAR CELEBRATION
नैनीताल में नए साल का जश्न के लिए पहुंचे पर्यटक (PHOTO- ETV Bharat)

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि नैनीताल, जिम कॉर्बेट और आसपास के पर्यटन स्थलों पर होटलों और रिसॉर्ट्स में अच्छी बुकिंग है. वहीं वीकेंड के चलते आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

कमिश्नर ने कहा कि सभी प्रमुख ड्यूटी प्वाइंट्स पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है. जोन और सेक्टर बनाकर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिस पर प्रभावी ढंग से अमल किया जा रहा है. सभी पार्किंग स्थलों का बेहतर उपयोग किया जाएगा ताकि जाम की स्थिति न बने.

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को कैंची धाम, गर्जिया मंदिर, जागेश्वर समेत कुमाऊं मंडल के प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसे देखते हुए इन सभी स्थानों पर विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जा रही है.

हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई: 31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक नैनीताल की ओर रुख करने लगे हैं. पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ ही 31 दिसंबर को जिला पुलिस हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने की भी रूप रेखा तैयार कर चुका है.

NEW YEAR CELEBRATION
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नए साल का जश्न (PHOTO- ETV Bharat)

रामनगर कॉर्बेट में पर्यटकों का सैलाब: नए साल के आगमन से पहले देश-विदेश से आए पर्यटकों का सैलाब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उमड़ पड़ा है. बुधवार को कॉर्बेट के सभी प्रमुख जोन-ढिकाला, बिजरानी, झिरना, दुर्गा देवी और ढेला पूरी तरह पैक नजर आए. जंगल सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण में नए साल का स्वागत करने की चाहत ने कॉर्बेट को एक बार फिर पर्यटकों की पहली पसंद बना दिया है.

पर्यटकों का कहना है कि शहरों की भीड़, शोर और प्रदूषण से दूर कॉर्बेट का शांत वातावरण उन्हें मानसिक सुकून देता है. यहां वे प्रकृति के करीब रहकर, खुले जंगल, स्वच्छ हवा और वन्यजीवों के बीच नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं. कई पर्यटकों ने बताया कि कॉर्बेट का अनुभव सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी देता है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क है. सुरक्षा, सफाई और वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है. सफारी गाइड और जिप्सी चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए, ताकि वन्यजीवों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने सभी पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी हैं.

नैनीताल में चेकिंग अभियान: पर्यटन जनपद नैनीताल में सुबह से ही पुलिस टीम द्वारा जनपदीय सरहद में चेकिंग अभियान चलाया हुआ है. चेकिंग अभियान में नैनीताल पुलिस द्वारा 263 वाहनों के चालान, 8 वाहनों को सीज और नशे में वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

पुलिस द्वारा एल्कोमीटर के माध्यम से की गई जांच में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 चालकों के खिलाई कार्रवाई करते हुए उनके वाहन सीज किए गए. इसके साथ ही वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 263 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 8 वाहनों को सीज किया गया. वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई गई.

उधम सिंह नगर में भी हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई: नए साल मद्देनजर उधम सिंह नगर में शांति, कानून-व्यवस्था और यातायात को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसएसपी के निर्देश पर उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑपरेशन ‘लगाम’ के तहत व्यापक विशेष अभियान चलाया हुआ है. अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा 354 व्यक्तियों की काउंसलिंग की गई, जबकि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों 95 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई.

