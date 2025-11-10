ETV Bharat / state

जशपुर जंबूरी में उमड़े पर्यटक, देशरेखा और मयाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स आकर्षण का केंद्र

जशपुर जंबूरी में उमड़े पर्यटक

यहां पर्यटकों के लिए भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था के साथ-साथ रॉक क्लाइम्बिंग, कयाकिंग, एक्का साइक्लिंग, एटीवी राइड्स, पेंटबॉल, और देशदेखा में बोल्डरिंग, जुमारिंग, जिपलाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित किए गए. चार दिनों में पर्यटकों ने इन रोमांचकारी खेलों का जमकर लुत्फ उठाया- सौरभ सिंह, संचालक, ट्रिपी हिल्स

जशपुर जंबूरी में उमड़े पर्यटक

120 पर्यटकों का ऑनलाइन पंजीयन : ‘ट्रिपी हिल्स’ के संचालक सौरभ सिंह ने बताया कि देशदेखा में ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से 120 पर्यटकों ने बुकिंग कराई थी. इनके लिए टेंट हाउस, होम स्टे और मड हाउस में रात्रि विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.

कई तरह के एक्टिविटी का भी आयोजन

गांव का सादा जीवन लोगों को भाया

पड़ोसी राज्यों से भी जुटे पर्यटक : रविवार की शाम पड़ोसी राज्यों से भी पर्यटक घूमने के लिए देशदेखा पहुंचे.यहां आए पर्यटकों ने अपनी यात्रा के यादगार अनुभव को एक दूसरे से साझा किया.साथ ही अगले साल फिर से आने का वादा किया. आपको बता दें कि रविवार छुट्टी होने के कारण स्थानीय लोग भी आयोजन स्थल में जुटे थे. इस दौरान मेहमान पर्यटकों के साथ सेल्फी, ग्रुप फोटो और सोशल मीडिया रील बनाने का दौर चला.

जशपुर : जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देशदेखा और मयाली में चार दिवसीय पर्यटन उत्सव जशपुर जंबूरी का आयोजन हुआ. आयोजन के आखिरी दिन भारी संख्या में पर्यटक जुटे. शनिवार और रविवार की आधी रात कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों ने बोन फायर की गर्माहट में जशपुरिहा व्यंजन, चाय और कॉफी का आनंद लिया. देशदेखा में देर रात तक मांदर की थाप पर लोक नृत्य, स्टार गेजिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा.

रॉक क्लाइंबिंग करता नौजवान

देशरेखा और मयाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स

हॉट बलून के सहारे उड़े पर्यटक

होम स्टे का नवाचार रहा आकर्षण का केंद्र : जनपद पंचायत जशपुर के सीईओ लोकहित भगत ने बताया कि इस बार जशपुर जंबूरी में होम स्टे मॉडल का नया प्रयोग किया गया.इसके अंतर्गत केरे गांव में आठ कच्चे मकानों को रंगाई-पुताई और बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्यटकों के लिए तैयार किया गया.

वन विभाग ने बर्ड वॉच का किया इंतजाम

देशरेखा और मयाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स

मिट्टी और चाक के सहारे घड़ा बनाती पर्यटक

कच्चे घरों को अपग्रेड करके पर्यटकों के विश्राम लायक बनाया गया था.इन घरों में पर्यटकों को रात्रि विश्राम और सुबह चाय और नाश्ते की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई - लोकहित भगत,सीईओ, जनपद पंचायत जशपुर

चाय के बागान में घूमते पर्यटक

पहाड़ के ऊपर रस्सी के सहारे चढ़ने का रोमांच

माउंटेन क्लाइंबिंग करती एक पर्यटक

सीईओ ने कहा कि होम स्टे मॉडल को आगे भी जारी रखा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.



माउंटेन क्लाइंबिंग का पर्यटकों ने लिया आनंद

पर्यटकों ने अपने अनुभव किए साझा : महासमुंद जिले के बागबहारा से आई रुपाली साहू ने बताया कि ग्रामीण परिवारों के साथ बैठकर चाय और भोजन करना एक अद्भुत अनुभव था. विशेष रूप से दोना-पत्तल में परोसे गए भोजन ने उन्हें पारंपरिक स्वाद और संस्कृति के और करीब ला दिया.

दोना पत्तल में पारंपरिक स्वाद

शहर से दूर शांत जगह पर मस्ती के पल

पर्यटन उत्सव में शामिल होने आए रायपुर निवासीने कहा कि देशदेखा के साथ उन्हें जशपुर का चाय बागान, रानीदाह जलप्रपात, मयाली डेम और मधेश्वर महादेव बेहद पसंद आए.

दुर्गा नामक एक अन्य पर्यटक ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का खूब आनंद लिया.



आकाश ध्रुव नामक आगंतुक ने बताया कि जंबूरी ने उसे नए दोस्त, नए अनुभव और स्वादिष्ट भोजन व लोकसंगीत का आनंद दिया.

दूसरे राज्यों से भी पहुंचे लोग

जशपुर की शीतल जलवायु और हरियाली उन्हें अत्यंत प्रिय लगी और वे अगले वर्ष फिर यहां आना चाहेंगी- अनिमा ग्रेसी लकड़ा, पर्यटक

हॉट बलून राइड के लिए पर्यटकों में उत्साह

झारखंड के रांची से आईने कहा कि देशदेखा, मयाली और सारूडीह की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया.



अगले साल वृहत होगा इंतजाम : कार्यक्रम की सलाहकार दिव्या प्रियदर्शिनी के मुताबिक जंबूरी को पर्यटकों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. इसे अगले साल और बेहतर रूप में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है.

कच्चे घरों में हुआ रहने का इंतजाम

वन विभाग की ओर से बर्ड वाचिंग : वन विभाग द्वारा मेहमान पर्यटकों के लिए बर्ड वाचिंग की विशेष व्यवस्था की गई. डीएफओ शशि कुमार और वन अमले के साथ पर्यटकों ने मनोरा ब्लॉक के नीमगांव तालाब में भ्रमण कर हिमालय की तराई से आए प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया.इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की.





एडवेंचर के साथ ईको टूरिज्म को बढ़ावा देना उद्देश्य : आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जिले में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चार दिवसीय पर्यटन उत्सव का आयोजन किया था. जिसके तहत जशपुर ब्लॉक के देशदेखा और कुनकुरी क्षेत्र के मयाली में आकर्षक गतिविधियां आयोजित की गईं. जशपुर जंबूरी का यह आयोजन न केवल जिले की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संपदा और पर्यटन क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि जशपुर को एडवेंचर और इको-टूरिज्म के नए आकर्षण केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है.







