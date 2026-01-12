ETV Bharat / state

कुल्लू में पर्यटकों ने ढाबे से सामान लूटने का किया प्रयास, रोकने पर मालिक का फाड़ दिया सिर

कुल्लू: जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों का आना जारी है. बाहरी राज्यों से आए कुछ सैलानी हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे पर्यटकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जिला कुल्लू के जरड में फोरलेन किनारे सैलानियों पर ढाबा संचालक के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं. ढाबा संचालक का ढालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

वहीं, कुल्लू पुलिस की टीम ने भी सैलानियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार फोरलेन सड़क पर जरड़ के पास नशे की हालत में आए कुछ पर्यटकों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर डाली. इस दौरान उन्होंने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की और उसके सिर पर बोतल से हमला करके लहूलुहान कर डाला. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार रविकांत निवासी पंजगाईं जिला बिलासपुर जरड़ के पास ढाबा चलाता है. सुबह करीब पौने 5 बजे वो अपने ढाबे में काम कर रहा था. इस दौरान हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से 3 लोग उतरे और बिना पूछे और बिना ऑर्डर के ढाबे से सामान उठाने लगे. विरोध करने पर तीनों लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे. उसके बाद पीछे से एक और गाड़ी आई जिसमें 4 लोग सवार थे. सभी लोग नशे में धुत थे. इन सभी ने ढाबा संचालकों के साथ मारपीट की और उसके सिर पर बोतल से हमला किया. आरोपियों ने ढाबे में टेबल और अन्य सामान भी तोड़ दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. शिकायतकर्ता को सिर, पीठ व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं. पुलिस ने मामला दर्ज करके शिकायतकर्त्ता का मेडिकल और उपचार करवाया है.