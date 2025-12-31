ETV Bharat / state

रणथंभौर में पर्यटकों का नया साल: बाघ दीदार के लिए उमड़ी भीड़, बुकिंग फुल

रणथंभौर में सुबह और शाम दो पारियों में पर्यटक सफारी पर जाते हैं. विभाग ने 140 कैंटर एवं जीप सुबह की पारी में और इतने ही वाहन शाम की पारी के लिए लगा हैं, लेकिन पर्यटकों की तादाद इतनी अधिक है कि कई पर्यटक रणथंभौर पहुंचने के बाद भी टाइगर सफारी नहीं कर पा रहे हैं. टाइगर रिजर्व में सफारी करने रणथंभौर पहुंचे जयपुर निवासी समीर और सुमन का कहना था कि वे अपने परिवार के साथ रणथंभौर सफारी के लिए आए थे. उनका कहना है कि उनके द्वारा बुकिंग की गई थी, लेकिन बुकिंग कैंसल हो गई और वे टाइगर सफारी नहीं कर सके. समीर का कहना है कि वे दो दिन से टाइगर सफारी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को सफारी नहीं हो पाई.

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों की अठखेलियों को लेकर देश-विदेश तक विख्यात है. यहां आमतौर पर सालभर देशी और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है. वहीं नए साल और शीतकालीन अवकाश के चलते नए साल को सेलिब्रेट करने और यादगार बनाने के लिए भारी तादाद में देशी-विदेशी पर्यटक रणथंभौर पहुंच रहे हैं. रणथंभौर में बुकिंग आगामी एक सप्ताह के लिए फुल चल रही है. रणथंभौर में प्रतिदिन करीब साढ़े तीन हजार पर्यटक आ रहे हैं. सैकड़ों पर्यटक ऐसे भी हैं जिन्हें टाइगर सफारी नहीं हो पा रही है.

रणथंभौर में अचानक आने वाले पर्यटकों का कहना है कि लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें टाइगर सफारी के लिए टिकट नहीं मिल पा रहे हैं. उनका कहना है कि दो-तीन दिन इंतजार के बाद भी वे सफारी के लिए इधर-उधर भटकते रहे हैं. सफारी के दौरान रणथंभौर में इन दिनों करीब सभी जोनों में बाघ-बाघिनों सहित वन्य जीवों की जमकर साइटिंग हो रही है. एक पर्यटक महिला का कहना था कि रणथंभौर आने का अनुभव बहुत अच्छा है. उनका कहना था कि रणथंभौर का जंगल जितना सुंदर है, उतनी ही अच्छी यहां टाइगर सफारी और वन विभाग का मैनेजमेंट है. पर्यटक महिला का कहना है कि यहां कन्फर्म टिकट वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. जिन पर्यटकों की बुकिंग पहले से कन्फर्म है, उन्हें आसानी से टाइगर सफारी हो रही है.

यह भी पढ़ें: रणथंभौर में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी के बीच हुई जोरदार फाइट

पर्यटकों की संख्या बढ़ी: रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा का कहना था कि रणथंभौर में इस साल पिछले सालों की तुलना में पर्यटक अधिक आ रहे हैं. जिसके चलते विभाग को भी सभी पर्यटकों को टाइगर सफारी करवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि एनटीसीए की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की मदद की जा रही है. डीएफओ शर्मा का कहना है कि एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार रणथंभौर में एक पारी में 140 से 145 वाहन ही भ्रमण पर भेजे जा सकते हैं. हालांकि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग की ओर से पांच वाहन पर्यटकों के लिए अलग से चलाए गए हैं, लेकिन वह वाहन भी ना के बराबर साबित हो रहे हैं. पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि आगामी पांच जनवरी तक रणथंभौर में टाइगर सफारी पूरी तरह फुल चल रही है.

यह भी पढ़ें: रणथंभौर पार्क में आपसी लड़ाई में एक बाघ की हुई मौत