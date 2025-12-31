नए साल के जश्न के लिए पिंकसिटी में जुटे सैलानी, पर्यटक स्थलों पर भीड़, होटल्स में 'नो रूम'
नए साल के जश्न के लिए जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. इसके चलते शहर के होटल्स आबाद नजर आ रहे हैं.
Published : December 31, 2025 at 6:43 PM IST
जयपुर: नए साल के जश्न को लेकर जयपुरवासियों के साथ ही देशी-विदेशी सैलानियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पिंक सिटी डेस्टिनेशन वेन्यू बनी हुई है. गुलाबी नगरी के सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं. जयपुर में आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर चिड़ियाघर समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. नए साल का जश्न मनाने के लिए देशी-विदेशी सैलानी जयपुर पहुंचे हैं. जयपुर के सभी होटलों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी है. रात 12 बजने के साथ ही नए साल का स्वागत किया जाएगा.
अतिरिक्त होमगार्ड तैनात: हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि शीतकालीन अवकाश और नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक जयपुर आ रहे हैं. पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही पर्यटन सहायता बल के जवान भी तैनात किए गए हैं. वहीं आमेर महल को देखने सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं. इसके चलते आमेर रोड पर यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है. यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.
60000 से अधिक पर्यटक पहुंचे: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा के मुताबिक आमेर महल पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है. पर्यटकों ने आमेर में हाथी सवारी का जमकर लुत्फ उठाया. वहीं झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी हाउसफुल चल रही है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी पर्यटकों से गुलजार है. पर्यटकों ने वन्यजीवों की अठखेलियों को अपने कैमरों में कैद किया. जयपुर के तमाम पर्यटक स्थलों पर करीब 60000 से अधिक पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे. ज्यादातर सैलानी अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए जयपुर पहुंचे हैं.
होटल्स में बुकिंग फुल: होटल व्यवसायी मोहनलाल सैनी के मुताबिक काफी संख्या में पर्यटक आने से नए साल पर होटल्स में भी बुकिंग फुल हो गए है. हालत ऐसे हैं कि अब अधिकतर होटल्स में कमरे भी खाली नहीं हैं. खरीदारी के लिए जयपुर के बाजारों में भी पर्यटकों की भीड़ हो रही है. जयपुर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने पहुंचे सैलानियों ने यहां की कला और संस्कृति की जमकर तारीफ की. दिनभर पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ देखने को मिली. पर्यटक स्थलों के आसपास पार्किंग फुल होने से वाहन पार्किंग के लिए पर्यटकों को इधर-उधर भटकना पड़ा.