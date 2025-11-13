ETV Bharat / state

माइनस तापमान में भी कम नहीं हो रहा सैलानियों का जोश, बर्फ से लकदक घाटी का जमकर उठा रहे लुत्फ

पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद मनाली और लाहौल में बढ़ रही सैलानियों की संख्या. पर्यटन कारोबार में तेजी की उम्मीद.

Tourists Enjoy Snowfall in Rohtang
भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की संख्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 6:29 PM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरे इलाके में ठंडक बढ़ गई है. सुबह और शाम के समय ऊंचाई वाले इलाकों में पारा माइनस में पहुंच रहा है. रोहतांग दर्रा में अभी भी बर्फ है. ऐसे में मनाली से सैलानी रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच मस्ती करने के लिए भी पहुंच रहे हैं. लेकिन, माइनस तापमान के बीच भी सैलानियों का जोश कम होता नजर नहीं आ रहा है. सैलानी यहां पर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं. सैलानी इन यादगार पलों को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं.

माइनस तापमान में भी कम नहीं हो रहा सैलानियों का जोश

सैलानी इन दिनों मनाली से रोहतांग दर्रा का रुख कर रहे हैं. इसके अलावा अटल टनल से कोकसर होते हुए भी सैलानी लाहौल घाटी में बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं. इस बार अक्टूबर माह में ही पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी हुई है. हालांकि, प्रदेश में काफी दिनों से मौसम साफ चल रहा है लेकिन ऊंचाई वाले पहाड़ों में अभी भी बर्फ जमी हुई है.

माइनस तापमान में मस्ती कर रहे सैलानी (ETV Bharat)

ऐसे में बर्फ के चलते मनाली में भी सैलानियों की संख्या बढ़ रही है. पर्यटकों के आने से यहां के पर्यटन कारोबार में भी तेजी आ रही है. पर्यटन कारोबारी का मानना है कि, अगर नवंबर माह में भी पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो इससे दिसंबर माह में मनाली और लाहौल में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी. इसके साथ ही विंटर सीजन भी इस साल अच्छा रहेगा. इस बार पर्यटन कारोबारियों को भी कारोबार में तेजी की उम्मीद जगी है.

भारी बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी (ETV Bharat)

मनाली और लाहौल में बढ़ रही सैलानियों की संख्या

बाहरी राज्यों से रोहतांग दर्रा पहुंचे सैलानी दलीप यादव, अनुज और अख्तर अली का कहना है कि, हालांकि भारत निचले राज्यों में भी अब ठंड शुरू हो गई है. लेकिन रोहतांग दर्रा और ऊंची पहाड़ियों पर अब दोपहर को भी पारा माइनस में जा रहा है. यहां पर नदी नाले जमने शुरू हो गए हैं और बर्फ के बीच मस्ती करना उनके लिए काफी रोमांचक अनुभव है. ऐसे में वह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आसमान से बर्फ का फाहे गिरे और वह उस नजारे को भी हमेशा के लिए यादगार बना सकें.

लाहौल में बढ़ रही सैलानियों की संख्या (ETV Bharat)

Last Updated : November 13, 2025 at 7:15 PM IST

