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रामनगर में पर्यटकों ने चलती कार से लटककर मचाया हुड़दंग, अब पुलिस सिखाएगी सबक

रामनगर में घूमने के लिए रोजाना देश-विदेश से सैलानी पहुंचते हैं. लेकिन कुछ पर्यटक यहां खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं.

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चलती कार से लटककर हड़दंग मचाते सैलानी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 8:22 AM IST

3 Min Read
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रामनगर: पर्यटन नगरी रामनगर में इन दिनों बाहरी पर्यटकों की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना हरकतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि शहर की छवि भी प्रभावित हो रही है. ताजा मामला रामनगर कोसी बैराज के वास का है, जिसमें कुछ पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालते हुए खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि संबंधित लोगों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की एक कार (DL1CAA1251) में सवार कुछ युवक रामनगर की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते दिखाई दिए तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार में बैठे युवक चलती गाड़ी के शीशों से बाहर निकलकर जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं और शोर-शराबा कर रहे हैं. इस दौरान वे न तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे थे और न ही सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की. सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह पूरा घटनाक्रम चलती गाड़ी में हो रहा था, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था. यदि जरा सी भी चूक होती, तो न केवल इन युवकों की जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों को भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बाहरी पर्यटकों द्वारा नियमों की अनदेखी और हुड़दंग से शहर का माहौल खराब हो रहा है, जिससे रामनगर की पहचान पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. मामले में पुलिस प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, रामनगर सीओ सुमित पांडे ने बताया की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अपनी व दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

स्थानीय निवासी ऋषभ कुमार ने पर्यटकों की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यटन नगरी रामनगर अपनी शांति और सौम्य वातावरण के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह की उपद्रवी हरकतें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह कुछ युवक चलती कार से बाहर निकलकर शोर-शराबा कर रहे थे, वह न केवल उनकी अपनी जान के लिए खतरा है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है. ऋषभ कुमार ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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