यूपी के कासगंज का अनोखा है ये पुल; दूरदराज से देखने आते हैं पर्यटक, जानिये कैसे हुआ तैयार?
सहायक अभियंता तृतीय ने बताया कि नदरई का पुल वर्ष 1889 में बनकर तैयार हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:29 PM IST
कासगंज : जनपद कासगंज की पहचान बन चुका नदरई का ऐतिहासिक पुल आज भी अपनी अनूठी बनावट, ऐतिहासिक महत्व और विशाल नहरों के कारण देशभर में प्रसिद्ध है. काली नदी के ऊपर बने इस पुल को देखने के लिए हर साल करीब 80 हजार पर्यटक पहुंचते हैं. यह पुल 1889 में बनकर तैयार हुआ था.
सिंचाई विभाग की ओर से कराया जा रहा काम : करीब 400 मीटर लंबे इस पुल से एक ओर कच्ची और दूसरी ओर पक्की नहर का पानी बहता दिखाई देता है. ऐतिहासिक विरासत और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने के रूप में पहचान रखने वाला यह पुल अब सौंदर्यीकरण और मरम्मत के कार्य के चलते एक बार फिर चर्चा में है. सिंचाई विभाग द्वारा पुल और नहर के आस-पास सुरक्षा एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कराया जा रहा है.
वर्ष 1889 में बनकर तैयार हुआ था : नरौरा खंड, निचली गंगा नहर अलीगढ़ के सहायक अभियंता तृतीय हरवीर सिंह ने बताया कि नदरई का पुल वर्ष 1889 में बनकर तैयार हुआ था. उस समय इसके निर्माण में उड़द, गुड़, चूना और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. आज भी इसकी ऐतिहासिक बनावट लोगों को आकर्षित करती है.
नरौरा बैराज से निकलने वाली नहर की लंबाई : उन्होंने बताया कि नरौरा बैराज से निकलने वाली निचली गंगा नहर की कच्ची और पक्की शाखाएं कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. अधिकारियों के अनुसार, पक्की नहर में लगभग 8,900 क्यूसेक और कच्ची नहर में करीब 8,500 क्यूसेक पानी प्रवाहित होता है.
किसानों को उपलब्ध कराया जाता है पानी : उन्होंने बताया कि नरौरा बैराज से निकलने वाली कच्ची नहर की लंबाई 89.367 किलोमीटर और पक्की नहर की लंबाई 88.863 किलोमीटर है. उन्होंने बताया कि इन नहरों के माध्यम से कई जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने बताया कि इन नहरों के पानी से लगभग 11.92 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है.
दिसंबर माह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य : उन्होंने बताया कि इस लिहाज से नदरई पुल केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ऐतिहासिक पुल और नहर क्षेत्र को बेहतर स्वरूप देने के लिए करीब 10.33 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. शेष कार्य आगामी दिसंबर माह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है.
चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं : उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग की ओर से नहर के किनारे रेलिंग लगवाई जा रही है. इसके साथ ही लोगों को सावधान करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे पर्यटक नहर के खतरनाक किनारों और तेज बहाव वाले पानी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. हालांकि रात के समय प्रकाश व्यवस्था को लेकर अभी विशेष इंतजाम नहीं हैं. ऐसे में रात्रि के समय आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
80 हजार पर्यटक पहुंचते हैं : क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अलीगढ़ मंडल, अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि नदरई पुल को देखने के लिए सालभर में करीब 80 हजार पर्यटक पहुंचते हैं. यह स्थल कासगंज की प्रमुख पर्यटन पहचान में शामिल है. यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड तैनात रहते हैं. पर्यटकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नहर के किनारे न जाएं और पानी में उतरने से बचें. देर रात तक यहां रुकने की अनुमति भी नहीं है.
पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध : उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है. इसका कारण सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्तावित परियोजना बताया गया है. पर्यटन विभाग की ओर से इस स्थल के विकास और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट के चलते विकास कार्य आगे नहीं बढ़ सका.
उन्होंने बताया कि नदरई पुल की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि करीब 137 वर्ष पुराने होने और देशभर में पहचान रखने के बावजूद यह अभी तक किसी आधिकारिक धरोहर सूची में दर्ज नहीं है. ऐसे में इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाएं बनी हुई हैं. स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, बैठने की सुविधा और पर्यटकों के लिए अन्य जरूरी इंतजाम किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है.
सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा : उन्होंने बताया कि यदि पर्यटन और सिंचाई विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए तो नदरई पुल को कासगंज के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में और अधिक विकसित किया जा सकता है. फिलहाल 10.33 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत चल रहा सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य इस ऐतिहासिक स्थल को नया स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों व तमाम जनपदों से पर्यटक इस ऐतिहासिक पुल को देखने आते हैं. बात करें तो यहां बीते कुछ वर्षों में हादसे भी हुए हैं. हालांकि साफ तौर पर चेतावनी बोर्ड लगाने के बावजूद भी लोग नहर में उतर जाते हैं. फिलहाल हादसों का आंकड़ा किसी के पास नहीं है.
नदरई पुल पर मेहराबों की संख्या 15 : सिंचाई विभाग के अधिकारी हरबीर सिंह ने बताया कि नदरई पुल पर मेहराबों की संख्या 15 है. नहरों (कच्ची नहर और पक्की नहर) के पानी से लगभग 11.92 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है. लगभग 12 जनपदों में सिंचाई के लिए पानी जाता है. उन्होंने बताया कि कासगज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, इलाहबाद, कौशांबी आदि जनपदों में पानी पहुंचता है. यहां किसान फसलों की सिंचाई करते हैं.
उन्होंने बताया कि इस पुल की खास बात यह भी है कि इसे बनाने में सीमेंट या स्टील का प्रयोग उस दौरान नहीं किया गया था. उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण में गुड़, चूना, ईंट, अरहर की दाल और उड़द की दाल, सुर्खी मसाला का इस्तेमाल किया गया था. पुल की मेहराबों के बीच हवा आने-जाने और निरीक्षण करने के लिए विशेष कमरे और सुरंगें बनाई गई थीं.
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग इन्हें 'चोर कोठरियां' कहते हैं. इन चोर कोठरियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है. समय-समय पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल पर मरम्मत का कार्य कराया जाता रहा है. अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 10.33 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण/रेनोवेशन का कार्य कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी दिसम्बर माह तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि समय-समय पर कार्य होता रहता है. करेक्ट जानकारी अपडेट करने में समय लग सकता है.
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