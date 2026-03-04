ETV Bharat / state

Holi in Pushkar : देशी-विदेशी पर्यटकों ने जमकर खेली होली, वराह घाट पर बिखरा 'वसुधैव कुटुंबकम' का रंग

पुष्कर में होली पर उमड़ी भीड़ ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पर्यटन नगरी और तीर्थराज पुष्कर में बुधवार को होली की धूम मची रही. पुष्कर की गलियों में रंग-गुलाल से सराबोर चेहरे नजर आए. पुष्कर में 'वसुधैव कुटुंबकम' की हमारी संस्कृति भी साकार होती दिख रही है. होली के रंगों में भारत के कई राज्यों से आए देशी पर्यटकों के अलावा दुनिया के कई कोनों से आए विदेशी पर्यटक भी सराबोर हैं. पुष्कर की विख्यात होली उल्लास और उमंग के साथ खेली जा रही है. मेला स्टेडियम में नगर परिषद की ओर से होली का आयोजन किया गया, तो वहीं वराह घाट चौक पर ढोल की थाप पर देशी-विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली खेलने के साथ ठुमके भी लगाए. पुष्कर के वराह घाट चौक पर परंपरागत रूप से होली का आयोजन हुआ, जिसमें डीजे का शोर नहीं, बल्कि ढोल की थाप पर देशी-विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली और ठुमके लगाए. वराह घाट पर जैसे ही सुबह ढोल बजने लगे, वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. थोड़ी ही देर में सातों रंगों से माहौल सराबोर हो गया. वराह घाट चौक पूरी तरह से लोगों से खचाखच भर गया. यहां लोग एक-दूसरे पर रंग डालते हुए नजर आए. पुष्कर में विदेशी पर्यटकों संग खेली होली (ETV Bharat Ajmer) वहीं, ढोल की थाप पर खुद को थिरकने से भी नहीं रोक पाए. सैकड़ों लोगों के बीच देशी-विदेशी महिला पर्यटक भी रहीं, लेकिन किसी प्रकार की कोई अभद्रता महिला पर्यटकों के साथ नहीं हुई, बल्कि महिला पर्यटकों को पुष्कर में अपनापन और सुरक्षित माहौल महसूस हुआ. कई विदेशी पर्यटक वर्षों से केवल होली मनाने के लिए पुष्कर आ रहे हैं. विदेशी पर्यटकों में इस बार इजरायली पर्यटकों की संख्या अधिक देखी गई.