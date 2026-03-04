Holi in Pushkar : देशी-विदेशी पर्यटकों ने जमकर खेली होली, वराह घाट पर बिखरा 'वसुधैव कुटुंबकम' का रंग
पुष्कर में देशी-विदेशी पर्यटक एक संग रंगे. वराह घाट पर ढोल की थाप, मेला मैदान में डीजे पर धमाल. 'वसुधैव कुटुंबकम' की संस्कृति हुई साकार.
Published : March 4, 2026 at 5:01 PM IST
अजमेर: पर्यटन नगरी और तीर्थराज पुष्कर में बुधवार को होली की धूम मची रही. पुष्कर की गलियों में रंग-गुलाल से सराबोर चेहरे नजर आए. पुष्कर में 'वसुधैव कुटुंबकम' की हमारी संस्कृति भी साकार होती दिख रही है. होली के रंगों में भारत के कई राज्यों से आए देशी पर्यटकों के अलावा दुनिया के कई कोनों से आए विदेशी पर्यटक भी सराबोर हैं. पुष्कर की विख्यात होली उल्लास और उमंग के साथ खेली जा रही है. मेला स्टेडियम में नगर परिषद की ओर से होली का आयोजन किया गया, तो वहीं वराह घाट चौक पर ढोल की थाप पर देशी-विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली खेलने के साथ ठुमके भी लगाए.
पुष्कर के वराह घाट चौक पर परंपरागत रूप से होली का आयोजन हुआ, जिसमें डीजे का शोर नहीं, बल्कि ढोल की थाप पर देशी-विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली और ठुमके लगाए. वराह घाट पर जैसे ही सुबह ढोल बजने लगे, वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. थोड़ी ही देर में सातों रंगों से माहौल सराबोर हो गया. वराह घाट चौक पूरी तरह से लोगों से खचाखच भर गया. यहां लोग एक-दूसरे पर रंग डालते हुए नजर आए.
वहीं, ढोल की थाप पर खुद को थिरकने से भी नहीं रोक पाए. सैकड़ों लोगों के बीच देशी-विदेशी महिला पर्यटक भी रहीं, लेकिन किसी प्रकार की कोई अभद्रता महिला पर्यटकों के साथ नहीं हुई, बल्कि महिला पर्यटकों को पुष्कर में अपनापन और सुरक्षित माहौल महसूस हुआ. कई विदेशी पर्यटक वर्षों से केवल होली मनाने के लिए पुष्कर आ रहे हैं. विदेशी पर्यटकों में इस बार इजरायली पर्यटकों की संख्या अधिक देखी गई.
विविधता में एकता के दिखे रंग: नगर पालिका की ओर से भी पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. डीजे की तेज आवाज में देसी-विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जमकर डांस किया. होली के रंग यहां भी एक-दूसरे पर उड़ाए गए, लेकिन तेज धूप की तपिश से बचने के लिए दमकल की गाड़ियां भी लगाई गईं. दमकल के वाहनों से लोगों पर पानी की बौछारें की गईं. जिन लोगों के शरीर पर पहले से ही रंग लगा हुआ था, वह और भी प्रभावी लग रहा था.
यह बोले पर्यटक: बेल्जियम की शरीन दूसरी बार होली के अवसर पर पुष्कर आई हैं. उसने कहा कि भारत और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं. यहां की संस्कृति और विविधता बहुत सुंदर है. दूसरी बार होली पर पुष्कर आने का मौका मिला है, यहां बहुत अच्छा माहौल है. इजरायल की पर्यटक शिवानी ने कहा कि पुष्कर पवित्र जगह है और यहां होली भी उसके अनुसार ही मनाई जा रही है. यहां चारों ओर होली की खुशियां नजर आ रही हैं.
इंदौर से आई देशी पर्यटक माया गोयल परिवार के साथ पुष्कर की होली मनाने आई हैं. फ्रांस के पर्यटक दामिया गुजरात के जामनगर में जॉब करते हैं. पुष्कर की होली के बारे में उन्होंने इंटरनेट पर काफी कुछ कंटेंट देखा था और उससे प्रभावित होकर वह पुष्कर आए हैं. दामिया बताते हैं कि पुष्कर की होली लाजवाब है. यहां काफी लोग हैं, जिनमें होली का उत्साह और उमंग है. वह पुष्कर की होली में शामिल होकर बेहद खुश हैं.