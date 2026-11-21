राजगीर में पहली बार 'ट्रेकिंग' की शुरुआत, टिकट की कीमत मात्र 100 रुपये
Rajgir Trekking Tourism: 21 नवंबर से तीन दिनों तक राजगीर में पहली बार 'राजगीर ट्रेकिंग' की शुरुआत, 40 पर्यटकों को ट्रेकिंग का अवसर. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 21, 2026 at 3:41 PM IST
नालंदा: बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर घूमने आने वाले सैलानियों को अब यहां की हरी-भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए केवल वाहनों या रोपवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. पर्यटक अब पहाड़ की पगडंडियों पर ट्रेकिंग कर प्रकृति की सुंदरता और रोमांच का सीधा अनुभव ले सकेंगे.
पहली बार 'राजगीर ट्रेकिंग' की शुरुआत
नालंदा वन प्रमंडल की ओर से राजगीर में पहली बार 'राजगीर ट्रेकिंग' की शुरुआत की जा रही है. शनिवार 21 नवंबर से लगातार तीन दिनों 22 और 23 नवंबर तक इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. तीन दिनों के इस ट्रायल के दौरान प्रतिदिन अधिकतम 40 पर्यटकों को ट्रेकिंग का रोमांचक अवसर मिलेगा.
तीन अलग-अलग ट्रेकिंग रूट तैयार
वन विभाग ने पर्यटकों की क्षमता और समय को ध्यान में रखते हुए राजगीर की पहाड़ियों में तीन अलग-अलग मध्यम से कठिन ट्रेकिंग रूट तैयार किए हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं. इनमें तीनों रास्तों में घोड़ा कटोरा से इंद्रशिला गुफा सबसे लंबा ट्रेकिंग रूट है, जिसकी कुल दूरी 8.11 किलोमीटर है.
घोड़ा कटोरा से इंद्रशिला गुफा सबसे लंबा ट्रेकिंग रूट
इस रूट को पूरा करने में लगभग तीन से चार घंटे का समय लगेगा. मध्यम श्रेणी के इस ट्रैक में पर्यटक घोड़ा कटोरा झील के किनारे से निकलकर जंगल की पगडंडियों और लाल चट्टानों वाली पहाड़ियों से गुजरेंगे. जलाशय और पहाड़ियों के मनमोहक नजारों के बीच इस यात्रा का समापन ऐतिहासिक इंद्रशिला गुफा के पास होगा.
वैभारगिरि ट्रैक कम समय में बेहतरीन अनुभव
जो पर्यटक कम समय में ट्रेकिंग का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए वैभारगिरि का रास्ता सबसे बेहतर विकल्प है. इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में लगभग दो घंटे लगेंगे. इस ट्रेक की शुरुआत प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड गर्म जलस्रोत के पास से होगी. रास्ते में पर्यटकों को प्राचीन जैन मंदिर और ऐतिहासिक सप्तपर्णी गुफा के दर्शन होंगे. इसका समापन गौतम गंधार मंदिर के पास होगा.
विपुलगिरि-रत्नागिरि हेरिटेज ट्रैक सबसे चुनौतीपूर्ण
रोमांच पसंद करने वालों के लिए 4.83 किलोमीटर लंबा यह मार्ग तीनों रास्तों में सबसे चुनौतीपूर्ण होगा. इसमें पर्यटकों को प्राकृतिक पत्थरों से बने रास्तों पर चलने के साथ-साथ करीब एक हजार सीढ़ियां भी चढ़नी होगी. तीन से चार घंटे के इस सफर में पहाड़ी के शिखर पर स्थित दिगंबर और श्वेतांबर जैन मंदिरों के दर्शन होंगे, जिसके बाद उतरने का रास्ता जयप्रकाश उद्यान की ओर जाएगा.
ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था
ट्रेकिंग को पूरी तरह सुव्यवस्थित और पारदर्शी रखने के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था केवल ऑनलाइन रखी गई है. इसमें ऑफलाइन टिकट का कोई प्रावधान नहीं है. इच्छुक पर्यटक (बच्चे और वयस्क दोनों) राजगीर सफारी की आधिकारिक वेबसाइट https://rajgirsafari.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं.
वयस्क व बच्चों के लिए अलग-अलग शुल्क
शुल्क की बात करें तो वयस्क पर्यटकों के लिए मात्र 100 रुपए और दो से चार वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 रुपए निर्धारित की गई है. खास बात यह है, कि गाइड की सुविधा, मेडिकल और ट्रेकिंग किट भी इसी शुल्क में शामिल है.
सुबह 9 और 11 बजे के दो स्लॉट
ट्रायल के दौरान ट्रैकिंग के लिए सुबह 9:00 बजे और सुबह 11:00 बजे के दो स्लॉट तय किए गए हैं. प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 20 पर्यटक ही शामिल हो सकेंगे. सभी ट्रेकर्स को अपने निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा.
तीन दिनों का ट्रायल
इस नई पहल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए नालंदा फॉरेस्ट डिवीजन की असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) सिम्मी प्रियनैना ने बताया कि राजगीर अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले सैलानी भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनें और प्रकृति के संरक्षण में हमारी मदद करें. इसी उद्देश्य से 21, 22 और 23 नवंबर को तीन दिनों का ट्रायल शुरू किया गया है."
वन विभाग के अपने प्रशिक्षित कर्मी ही गाइड
गाइड और भविष्य की योजनाओं पर सिम्मी प्रियन्ना ने बताया कि फिलहाल वन विभाग के अपने प्रशिक्षित कर्मी ही गाइड की भूमिका निभाएंगे, जो ट्रेकर्स को रास्ते की जानकारी देने के साथ-साथ आसपास की प्रकृति और जैव विविधता के बारे में भी समझाएंगे.
ट्रेकर्स के फीडबैक से व्यवस्था में बेहतरी
सिम्मी प्रियन्ना ने कहा कि भविष्य में हम आउटसोर्स के जरिए गाइडों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं, ताकि ट्रेकर्स को कोई समस्या न हो. इस तीन दिवसीय ट्रायल के बाद हम सभी ट्रेकर्स से सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर फीडबैक लेंगे. उनके अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित कर इसे नियमित रूप से संचालित किया जाएगा.
"भविष्य में हम आउटसोर्स के जरिए गाइडों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं, ताकि ट्रेकर्स को कोई समस्या न हो. इस तीन दिवसीय ट्रायल के बाद हम सभी ट्रेकर्स से सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर फीडबैक लेंगे. उनके अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित कर इसे नियमित रूप से संचालित किया जाएगा."- सिम्मी प्रियनैना, ACF, नालंदा फॉरेस्ट डिवीजन
पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
इस संबंध में वन विभाग के ट्रेनर कुणाल कुमार ने बताया कि ट्रेकिंग के दौरान हर दल के साथ विशेष गाइड के अलावा एक विशेषज्ञ वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की भी तैनाती की जाएगी. वनरक्षी के पास प्राथमिक उपचार के लिए हमेशा मेडिकल किट मौजूद रहेगी.
पर्यटकों को मिलेगा एक रूट मैप और दिशा-निर्देश
ट्रेनर कुणाल कुमार ने बताया कि ट्रेक पर जाने से पहले पर्यटकों को एक रूट मैप और दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. यदि रास्ते में किसी पर्यटक के साथ कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारी पूरी टीम वायरलेस सिस्टम के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी रहेगी, ताकि तत्काल नजदीकी टीम के जरिए उन्हें त्वरित मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई जा सके.
"ट्रेकिंग के दौरान हर दल के साथ विशेष गाइड के अलावा एक विशेषज्ञ वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की भी तैनाती की जाएगी. वनरक्षी के पास प्राथमिक उपचार के लिए हमेशा मेडिकल किट मौजूद रहेगी ताकि आपातकालीन स्थिति में वायरलेस सिस्टम से संदेश मिलते ही तत्काल नजदीकी टीम के जरिए उन्हें त्वरित मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई जा सके."- कुणाल कुमार, ट्रेनर
इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को नई ऊंचाई
इसके अलावा, ट्रैकिंग को आरामदायक बनाने के लिए वन विभाग की ओर से पर्यटकों को कैप (टोपी) और ट्रेकिंग स्टिक (छड़ी) भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस पहल से राजगीर में पारंपरिक पर्यटन के साथ-साथ इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को एक नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है.
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