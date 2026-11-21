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राजगीर में पहली बार 'ट्रेकिंग' की शुरुआत, टिकट की कीमत मात्र 100 रुपये

राजगीर की पहाड़ियों में पर्यटक ले सकेंगे ट्रेकिंग का मजा ( DFO NALANDA )

नालंदा: बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर घूमने आने वाले सैलानियों को अब यहां की हरी-भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए केवल वाहनों या रोपवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. पर्यटक अब पहाड़ की पगडंडियों पर ट्रेकिंग कर प्रकृति की सुंदरता और रोमांच का सीधा अनुभव ले सकेंगे.

पहली बार 'राजगीर ट्रेकिंग' की शुरुआत

नालंदा वन प्रमंडल की ओर से राजगीर में पहली बार 'राजगीर ट्रेकिंग' की शुरुआत की जा रही है. शनिवार 21 नवंबर से लगातार तीन दिनों 22 और 23 नवंबर तक इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. तीन दिनों के इस ट्रायल के दौरान प्रतिदिन अधिकतम 40 पर्यटकों को ट्रेकिंग का रोमांचक अवसर मिलेगा. ट्रेकिंग करती महिला (DFO NALANDA) तीन अलग-अलग ट्रेकिंग रूट तैयार वन विभाग ने पर्यटकों की क्षमता और समय को ध्यान में रखते हुए राजगीर की पहाड़ियों में तीन अलग-अलग मध्यम से कठिन ट्रेकिंग रूट तैयार किए हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं. इनमें तीनों रास्तों में घोड़ा कटोरा से इंद्रशिला गुफा सबसे लंबा ट्रेकिंग रूट है, जिसकी कुल दूरी 8.11 किलोमीटर है. घोड़ा कटोरा से इंद्रशिला गुफा सबसे लंबा ट्रेकिंग रूट इस रूट को पूरा करने में लगभग तीन से चार घंटे का समय लगेगा. मध्यम श्रेणी के इस ट्रैक में पर्यटक घोड़ा कटोरा झील के किनारे से निकलकर जंगल की पगडंडियों और लाल चट्टानों वाली पहाड़ियों से गुजरेंगे. जलाशय और पहाड़ियों के मनमोहक नजारों के बीच इस यात्रा का समापन ऐतिहासिक इंद्रशिला गुफा के पास होगा. वैभारगिरि ट्रैक कम समय में बेहतरीन अनुभव जो पर्यटक कम समय में ट्रेकिंग का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए वैभारगिरि का रास्ता सबसे बेहतर विकल्प है. इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में लगभग दो घंटे लगेंगे. इस ट्रेक की शुरुआत प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड गर्म जलस्रोत के पास से होगी. रास्ते में पर्यटकों को प्राचीन जैन मंदिर और ऐतिहासिक सप्तपर्णी गुफा के दर्शन होंगे. इसका समापन गौतम गंधार मंदिर के पास होगा. राजगीर की पहाड़ियों में ट्रेकिंग (DFO NALANDA) विपुलगिरि-रत्नागिरि हेरिटेज ट्रैक सबसे चुनौतीपूर्ण रोमांच पसंद करने वालों के लिए 4.83 किलोमीटर लंबा यह मार्ग तीनों रास्तों में सबसे चुनौतीपूर्ण होगा. इसमें पर्यटकों को प्राकृतिक पत्थरों से बने रास्तों पर चलने के साथ-साथ करीब एक हजार सीढ़ियां भी चढ़नी होगी. तीन से चार घंटे के इस सफर में पहाड़ी के शिखर पर स्थित दिगंबर और श्वेतांबर जैन मंदिरों के दर्शन होंगे, जिसके बाद उतरने का रास्ता जयप्रकाश उद्यान की ओर जाएगा. ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था ट्रेकिंग को पूरी तरह सुव्यवस्थित और पारदर्शी रखने के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था केवल ऑनलाइन रखी गई है. इसमें ऑफलाइन टिकट का कोई प्रावधान नहीं है. इच्छुक पर्यटक (बच्चे और वयस्क दोनों) राजगीर सफारी की आधिकारिक वेबसाइट https://rajgirsafari.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. वयस्क व बच्चों के लिए अलग-अलग शुल्क शुल्क की बात करें तो वयस्क पर्यटकों के लिए मात्र 100 रुपए और दो से चार वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 रुपए निर्धारित की गई है. खास बात यह है, कि गाइड की सुविधा, मेडिकल और ट्रेकिंग किट भी इसी शुल्क में शामिल है. सुबह 9 और 11 बजे के दो स्लॉट