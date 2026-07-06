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प्रतिबंधित क्षेत्र में बाइक से घुसे थे पर्यटक, एनटीसीए ने लिया संज्ञान, पलामू किला के इलाके में बाइक से जाने पर रोक

पलामू किला इलाके में बाइक से जाने पर रोक लगी है. पर्यटकों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने की घटना के बाद रोक लगी है.

PALAMU TIGER RESERVE
पलामू किला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 6:40 PM IST

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पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में बाइक के साथ पर्यटकों ने रील्स बनाई थी. पर्यटक बाइक से हिरण का पीछा कर रहे थे. जिस इलाके में पर्यटक हिरण का का पीछा कर रहे थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है. यह इलाका पलामू किला से सटा हुआ है. रील्स वायरल होने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने संज्ञान लिया था. एनटीसीए की सख्ती के बाद पलामू टाइगर रिजर्व पर्यटन नियमों को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व ने पलामू किला के इलाके में बाइक से जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब पर्यटक बाइक से पलामू किला के इलाके में नहीं जा सकते हैं.

बिना गाइड के पर्यटन गतिविधियों की अनुमति नहीं है और बिना गाइड के पर्यटन गतिविधियां वन्यजीवों और पर्यटन, दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं. कई मामले निकल कर सामने आए हैं, जहां बाइक लेकर लोग इधर-उधर जाते हैं. जिसका संज्ञान भारत सरकार स्तर से भी लिया गया है. जिस तरह बेतला के इलाके में गाइड टूरिस्ट एक्टिविटी होती है, उसी तरह पलामू किला एवं अन्य इलाकों में भी एक्टिविटी रहेगी. वन्य जीव एवं लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है.- प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

हजारों की संख्या में पर्यटक पलामू किला के इलाके में जाते हैं

पलामू किला के इलाके में हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं. पलामू किला के इलाके में हाथी, बाघ, तेंदुआ और बायसन आदि की गतिविधि रहती हैं. जबकि इसी इलाके में ऐतिहासिक कमलदह झील भी है, जहां देश-विदेश के पक्षियों का जमावड़ा रहता है. जो पर्यटक बेतला नेशनल पार्क के इलाके में जाते हैं, वे पलामू किला के इलाके में भी जाते हैं. पलामू किला का इलाका लातेहार में मौजूद है, जो मेदिनीनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर है. इस इलाके में पर्यटन गतिविधि की जिम्मेदारी ईको डेवलपमेंट समिति पर है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (Etv Bharat)

680 एकड़ में फैला हुआ है पलामू किला

पलामू किला 680 एकड़ में फैला हुआ है, जो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने 1628 से 1658 के बीच पलामू किले का निर्माण करवाया था, जबकि नए पलामू किला का निर्माण प्रतापी राजा मेदिनी राय ने 1659 से 1674 के बीच करवाया था.

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पीटीआर में बनाई गई रील्स
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