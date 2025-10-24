ETV Bharat / state

पर्यटकों से गुलजार शिमला, टॉय ट्रेन बनी सैलानियों की पहली पसंद, 15 नवंबर तक सभी सीटें बुक

पर्यटकों के आने से शिमला में फिर लौटी रौनक. कालका-शिमला टॉय ट्रेन बनी सैलानियों की पहली पसंद. इस तारीख तक ट्रेन की सभी सीटें बुक.

कालका-शिमला टॉय ट्रेन (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 10:28 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 12:53 PM IST

शिमला: मानसून सीजन में आपदा से हिमाचल का पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित रहा. मानसून सीजन खत्म होने के बाद अब त्योहारी सीजन के बीच हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है. त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं. राजधानी शिमला भी इन दिनों पर्यटकों की आमद बढ़ गई है. होटल, मॉल रोड और रिज मैदान में हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है. पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि सीजन की शुरुआत से ही बुकिंग में तेजी आई है.

पर्यटकों की पहली पसंद कालका-शिमला टॉय ट्रेन

शिमला पहुंचने वाले सैलानियों की पहली पसंद कालका-शिमला टॉय ट्रेन बनी हुई है. कालका-शिमला रेल प्रबंधन के अनुसार, 15 नवंबर तक सभी सीटें एडवांस में बुक हो चुकी हैं. ब्रिटिश काल में बनी यह टॉय ट्रेन आज भी यात्रियों के बीच उतनी ही लोकप्रिय है, जितनी कभी 1903 में इसके शुरू होने के समय थी. इस ट्रेन का सफर किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है. हरे-भरे पहाड़ों, झरनों और सुरंगों के बीच से गुजरती हुई जब यह ट्रेन शिमला पहुंचती है, तो यह यात्रा और भी यादगार बन जाती है.

शिमला में पर्यटक (ETV Bharat)

15 नवंबर तक ट्रेन की सभी सीटें बुक

शिमला घूमने आए सैलानी अंजिक्य कहते हैं, "पहाड़ों की गोद में चलती यह छोटी रेल हमें बीते दौर में ले जाती है और प्रकृति के करीब होने का एहसास कराती है." अजिंक्य के अलावा कई अन्य सैलानियों ने बताया कि, दिवाली के बाद मैदानी इलाकों में जहां वायु प्रदूषण बढ़ गया है, वहीं हिमाचल की साफ-सुथरी हवा उन्हें सुकून दे रही है. ताजी हवा, हरे पहाड़ और ठंडा मौसम सब कुछ सैलानियों के मन को खूब भा रहा है. एक पर्यटक ने कहा, "टॉय ट्रेन का सफर जीवनभर याद रहेगा. पहाड़ों की खूबसूरती और सुरंगों के अंदर से गुजरती ट्रेन का रोमांच एक अलग ही अनुभव था."

कालका शिमला टॉय ट्रेन (ETV Bharat GFX)

बेहद रोमांचक है टॉय ट्रेन का सफर

बता दें कि, कालका से शिमला तक का यह रेलमार्ग करीब 96 किलोमीटर लंबा है और ब्रिटिश काल में वर्ष 1898 से 1903 के बीच बनाया गया था. इस ट्रैक पर 102 सुरंगें हैं, जिनमें सबसे लंबी बरोग टनल है, जो लगभग एक किलोमीटर से अधिक लंबी है. रास्ते में 864 छोटे-बड़े पुल और 18 सुंदर स्टेशन आते हैं, जिनमें सोलन, कुमारहट्टी, बरोग, कंडाघाट और समरहिल प्रमुख हैं. यह रेलमार्ग अपनी अनोखी बनावट और प्राकृतिक खूबसूरती के कारण दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है. वर्ष 2008 में इस ट्रैक को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्थल का दर्जा भी दिया. ट्रेन की गति भले ही धीमी हो, लेकिन यही इसकी असली खूबसूरती है. सफर के दौरान हर मोड़, हर पुल और हर सुरंग एक नया अनुभव देता है.

कालका-शिमला टॉय ट्रेन सैलानियों की पहली पसंद (ETV Bharat)

सफर का आनंद लेने दूर-दूर से आते हैं पर्यटक

कालका-शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर सर्पीली पहाड़ियों को चीरती हुई टॉय ट्रेन का सफर पर्यटकों के लिए बेहद ही दिलचस्प होता है. इस रोमांचकारी सफर का आनंद लेने के लिए पर्यटक देश-विदेश से शिमला पहुंचते हैं. कालका-शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक का आनंद उठाने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है.

शिमला में बढ़ने लगी पर्यटकों की आमद (ETV Bharat)

SHIMLA KALKA HERITAGE TRACK
TOURIST PLACES IN SHIMLA
TOURIST IN SHIMLA
कालका शिमला टॉय ट्रेन
KALKA SHIMLA TOY TRAIN

