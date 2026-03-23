करणीमाता मेले का फायदा: 9 दिन खुले रास्ते से पर्यटक पहुंचे प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम, देखे दुर्लभ हथियार
नवरात्र के दौरान अलवर के बाला किला मार्ग खुलने से पर्यटकों ने प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम को देखने का भी लुत्फ उठाया.
Published : March 23, 2026 at 8:05 PM IST
अलवर: प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम में ऐतिहासिक हथियारों को देखने के लिए लंबे समय से तरस रहे पर्यटकों को नवरात्र के दौरान मात्र 9 दिन ही यह अवसर मिल पा रहा है. इसका कारण यह है कि पहले मानसून में बाला किला मार्ग धंस गया था. इस पर रोक लगी थी, अब करणीमाता मंदिर पर नवरात्र के दौरान लक्खी मेला चल रहा है. इस कारण पैदल व दोपहिया वाहनों को ही अनुमति है. नवरात्र के दौरान लोगों को यह छूट मिली हुई है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि नवरात्र के दौरान बाला किला वन क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक करणीमाता मंदिर पर 19 मार्च से लक्खी मेला शुरू हुआ है. इस मेले में अलवर ही नहीं, दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त करणीमाता की प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. करणीमाता मेले में जाने के लिए प्रशासन की ओर से लोगों को केवल नवरात्र अवधि के लिए अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि पिछले साल मानसून के दौरान बारिश में अलवर के प्रतापबंध से करणीमाता मंदिर मार्ग बीच में धंस गया था, इस कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही रोक दी थी. हालांकि सड़क की पूरी तरह मरम्मत अभी नहीं हो पाई है, लेकिन नवरात्र के 9 दिन करणीमाता मेले के लिए लोगों को पैदल व दोपहिया वाहनों से जाने की छूट दी गई है.
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मंदिर जाने की छूट मिलने से मेले में जाने वाले ज्यादातर लोग बाला किला परिसर स्थित वेपन म्यूजियम में पुराने व ऐतिहासिक हथियारों को देखने भी पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि करणीमाता मंदिर जाने वाले भक्तों की समझाइश की जा रही है कि वे सड़क के किनारे चलें और अकेले जंगल की ओर न जाएं. उन्होंने बताया कि फिलहाल एक बाघिन व उसके दो शावकों की आवाजाही करणीमाता मंदिर के पास करणी सागर के आसपास है. उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग की ओर से वनकर्मियों की तैनाती की गई है. वनकर्मी गश्त कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो.
धंस गई थी सड़क: बाला किला परिसर में प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम का शुभारंभ 5 अप्रैल 2025 को हुआ था. इस म्यूजियम के निर्माण पर यूआईटी ने करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे. इस वेपन म्यूजियम के शुरू होने के कुछ महीने बाद ही बाला किला मार्ग की सड़क मानसून के दौरान तेज बारिश से धंस गई. इसके बाद प्रशासन ने बाला किला मार्ग पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी. इस कारण लोगों का वेपन म्यूजियम पहुंचना संभव नहीं रहा, जिससे वहां प्रदर्शित राजशाही जमाने के हथियार — टोपीदार बंदूक, केमल गन, भारी वजनी बंदूकें व तुर्किश मशीनगन सहित अनेक दुर्लभ हथियारों को लोग देख नहीं पा रहे थे.
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बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक: म्यूजियम के प्रवेश टिकट जारी करने वाले वीरेन्द्र यादव ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 1 जनवरी 2026 से अलवर शहर के तीन ऐतिहासिक स्थलों पर प्रवेश के लिए शुल्क लागू कर दिया गया था. इनमें बाला किला व वेपन म्यूजियम, मूसी महारानी की छतरी और फतेहजंग गुम्बद शामिल हैं, लेकिन बाला किला व वेपन म्यूजियम पर जाने के लिए सड़क मार्ग पर अनुमति नहीं होने से लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे थे. नवरात्र के दौरान 9 दिन बाला किला मार्ग पर जाने की अनुमति मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेपन म्यूजियम देखने पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए, भारतीय छात्रों के लिए 20 रुपए, विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए व विदेशी छात्रों के लिए 100 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है.
म्यूजियम से दिखती है अलवर की खूबसूरती: बांदीकुई से आए पर्यटक आकाशदीप सिंह ने बताया कि वह करणीमाता मेले में दर्शन के लिए पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने अलवर के बाला किला में स्थित वेपन म्यूजियम को भी देखा. आकाश ने बताया कि वेपन म्यूजियम में पुराने हथियारों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है. उन्होंने बताया कि बाला किला से अलवर का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है, जो अलवर की खूबसूरती को दर्शाता है.