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करणीमाता मेले का फायदा: 9 दिन खुले रास्ते से पर्यटक पहुंचे प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम, देखे दुर्लभ हथियार

वेपन म्यूजियम देखने पहुंचे पर्यटक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: प्रदेश के पहले वेपन म्यूजियम में ऐतिहासिक हथियारों को देखने के लिए लंबे समय से तरस रहे पर्यटकों को नवरात्र के दौरान मात्र 9 दिन ही यह अवसर मिल पा रहा है. इसका कारण यह है कि पहले मानसून में बाला किला मार्ग धंस गया था. इस पर रोक लगी थी, अब करणीमाता मंदिर पर नवरात्र के दौरान लक्खी मेला चल रहा है. इस कारण पैदल व दोपहिया वाहनों को ही अनुमति है. नवरात्र के दौरान लोगों को यह छूट मिली हुई है. सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि नवरात्र के दौरान बाला किला वन क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक करणीमाता मंदिर पर 19 मार्च से लक्खी मेला शुरू हुआ है. इस मेले में अलवर ही नहीं, दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त करणीमाता की प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. करणीमाता मेले में जाने के लिए प्रशासन की ओर से लोगों को केवल नवरात्र अवधि के लिए अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि पिछले साल मानसून के दौरान बारिश में अलवर के प्रतापबंध से करणीमाता मंदिर मार्ग बीच में धंस गया था, इस कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही रोक दी थी. हालांकि सड़क की पूरी तरह मरम्मत अभी नहीं हो पाई है, लेकिन नवरात्र के 9 दिन करणीमाता मेले के लिए लोगों को पैदल व दोपहिया वाहनों से जाने की छूट दी गई है. पढ़ें: ऐतिहासिक प्रतिमाएं से लेकर दुर्लभ ग्रंथ और राजशाही पोशाक करेगा पर्यटकों को आकर्षित! जानिए वेपन म्यूजियम क्यों है खास मंदिर जाने की छूट मिलने से मेले में जाने वाले ज्यादातर लोग बाला किला परिसर स्थित वेपन म्यूजियम में पुराने व ऐतिहासिक हथियारों को देखने भी पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि करणीमाता मंदिर जाने वाले भक्तों की समझाइश की जा रही है कि वे सड़क के किनारे चलें और अकेले जंगल की ओर न जाएं. उन्होंने बताया कि फिलहाल एक बाघिन व उसके दो शावकों की आवाजाही करणीमाता मंदिर के पास करणी सागर के आसपास है. उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग की ओर से वनकर्मियों की तैनाती की गई है. वनकर्मी गश्त कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो.