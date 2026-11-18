देवघर के त्रिकुट पहाड़ का स्थित है शालिग्राम पत्थर, रोपवे बंद होने से पर्यटकों का पहुंचना हुआ मुश्किल
देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर स्थित शालिग्राम पत्थर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 18, 2026 at 6:50 PM IST
देवघर: जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा कई ऐसे प्राकृतिक और धार्मिक स्थल हैं, जो झारखंड से आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को आकर्षित करते हैं. इन्हीं प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है त्रिकुट पहाड़, यहां की ऊंची चोटी, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक मान्यताओं के बीच स्थित विशेष शालिग्राम पत्थर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है.
शालिग्राम पत्थर को लेकर कई मान्यताएं
त्रिकुट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित शालिग्राम पत्थर को देखने के लिए झारखंड के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस पत्थर को भगवान विष्णु के सिंहासन के रूप में देखा जाता है. स्थानीय लोगों और धर्माचार्यों के बीच इस पत्थर को लेकर विशेष आस्था है. मान्यता है कि इसके समीप जाने से कई बीमारियों से राहत मिलती है.
2022 में हुआ था रोपवे हादसा
2022 में रोपवे हादसे से पहले सैलानी रोपवे के माध्यम से आसानी से पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंचते थे. उस दौरान बड़ी संख्या में लोग शालिग्राम पत्थर के दर्शन के साथ पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे, लेकिन हादसे के बाद रोपवे बंद होने से अब इस खास पत्थर तक पहुंचना कठिन हो गया है.
आसान नहीं शालिग्राम पत्थर तक पहुंचना
रोपवे की सुविधा नहीं होने के कारण सैलानियों को पैदल पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है. ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शालिग्राम पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है. कई सैलानी पहाड़ की खूबसूरती देखने तो पहुंचते हैं, लेकिन ऊंची चोटी तक जाने में असमर्थ होने के कारण निराश होकर लौट जाते हैं.
जंगल का मनोरम दृश्य सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र
त्रिकुट पहाड़ की 3 ऊंची चोटियों को पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़कर देखा जाता है. यहां चारों ओर फैले पहाड़ और जंगल का मनोरम दृश्य सैलानियों को आकर्षित करता है. रोपवे की सुविधा के दौरान ठंड के मौसम में भी बड़ी संख्या में पर्यटन पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर पिकनिक मनाते थे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते थे.
स्थानीय गाइड और दुकानदारों की आय प्रभावित
शालिग्राम पत्थर तक पहुंचने वाले सैलानियों के कारण स्थानीय गाइड और आसपास के दुकानदारों को भी रोजगार मिलता था. रोपवे बंद होने के बाद पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस पत्थर को देखने के लिए सैलानियों में खास उत्साह रहता था, लेकिन अब कठिन चढ़ाई के कारण पर्यटकों की संख्या कम हो गई है.
तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुई है प्रक्रिया
त्रिकुट पहाड़ की पर्यटन सुविधाओं और शालिग्राम पत्थर तक पहुंच को लेकर जिला पर्यटन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि रोपवे हादसे के बाद मामला न्यायालय में है. संबंधित कंपनी को मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि त्रिकुट पहाड़ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे ए-ग्रेड पर्यटन स्थल की श्रेणी में रखा गया है. पहाड़ के सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और विभाग गंभीर हैं.
चुनौती बना हुआ है शालिग्राम पत्थर तक पहुंचना
इस संबंध में पर्यटन विभाग को जानकारी दी गई है और आने वाले समय में त्रिकुट पहाड़ को बेहतर एवं भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में त्रिकुट पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित इस अनोखे शालिग्राम पत्थर तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा ताकि दूर- दूर से आने वाले सैलानी इस धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर को करीब से देख सके. फिलहाल रोपवे हादसे के बाद शालिग्राम पत्थर तक पहुंचने की कठिन राह इस पर्यटन स्थल की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.
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