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देवघर के त्रिकुट पहाड़ का स्थित है शालिग्राम पत्थर, रोपवे बंद होने से पर्यटकों का पहुंचना हुआ मुश्किल

त्रिकुट पहाड़ पर स्थित शालिग्राम पत्थर ( ETV BHARAT )

देवघर: जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा कई ऐसे प्राकृतिक और धार्मिक स्थल हैं, जो झारखंड से आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को आकर्षित करते हैं. इन्हीं प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है त्रिकुट पहाड़, यहां की ऊंची चोटी, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक मान्यताओं के बीच स्थित विशेष शालिग्राम पत्थर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है.

शालिग्राम पत्थर को लेकर कई मान्यताएं