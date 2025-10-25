ETV Bharat / state

बर्फबारी देखने रोहतांग दर्रा पहुंच रहे सैलानी, टूरिस्टों से रौनक हुई लाहौल घाटी, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़ ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते अब प्रदेश में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है. दिवाली के बाद देश के निचले राज्यों में जहां वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है. वहीं, हिमाचल की आवो हवा अबकी बार काफी साफ रही है. ऐसे में स्वच्छ हवा के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल की हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं. इन दिनों रोहतांग दर्रा और लाहौल घाटी पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगी है. रोहतांग दर्रा पहुंची 600 गाड़ियां बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. अगर बात जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी को देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. हिमाचल पर्यटन विभाग और रोहतांग परमिट वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भी रोहतांग दर्रा पर 600 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे और सैलानियों ने बर्फ के बीच भी मस्ती की. ऐसे में सप्ताहांत में कुल्लू-मनाली में पर्यटन कारोबार गति पकड़ने लगा है. शनिवार सुबह बाहरी राज्यों से मनाली 70 से अधिक लग्जरी बसें पहुंची हैं. जबकि छोटे वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़ (ETV Bharat) रोहतांग दर्रा में बड़ी संख्या में पहुंची गाड़ियां (ETV Bharat)