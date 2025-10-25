ETV Bharat / state

बर्फबारी देखने रोहतांग दर्रा पहुंच रहे सैलानी, टूरिस्टों से रौनक हुई लाहौल घाटी, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे

दिल्ली सहित कई राज्यों में प्रदूषण से लोगों परेशान हैं. ऐसे में हिमाचल में हुई बर्फबारी का आनंद लेने टूरिस्ट पहुंच रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़ (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 2:24 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते अब प्रदेश में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है. दिवाली के बाद देश के निचले राज्यों में जहां वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है. वहीं, हिमाचल की आवो हवा अबकी बार काफी साफ रही है. ऐसे में स्वच्छ हवा के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल की हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं. इन दिनों रोहतांग दर्रा और लाहौल घाटी पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगी है.

रोहतांग दर्रा पहुंची 600 गाड़ियां

बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. अगर बात जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी को देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. हिमाचल पर्यटन विभाग और रोहतांग परमिट वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भी रोहतांग दर्रा पर 600 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे और सैलानियों ने बर्फ के बीच भी मस्ती की. ऐसे में सप्ताहांत में कुल्लू-मनाली में पर्यटन कारोबार गति पकड़ने लगा है. शनिवार सुबह बाहरी राज्यों से मनाली 70 से अधिक लग्जरी बसें पहुंची हैं. जबकि छोटे वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की भीड़ (ETV Bharat)
रोहतांग दर्रा में बड़ी संख्या में पहुंची गाड़ियां
रोहतांग दर्रा में बड़ी संख्या में पहुंची गाड़ियां (ETV Bharat)

होटलों में बढ़ी ऑक्यूपेंसी

होटेलियर गजेंद्र ठाकुर ने बताया, "होटलों में ऑक्यूपेंसी भी 55 से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है. सैलानियों के आने से मनाली व लाहौल के पर्यटन स्थलों में रौनक छाई हुई है. मनाली के छोटे बड़े होटलों में भी लंबे समय बाद डीजे व कुल्लवी वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई देने लगी है. सैलानियों को मनाली के होटलों में अब भी 25 से 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है. बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रे में पारा रात के समय माइनस पर पहुंच रहा है. ऐसे में फोर व्हीलर में ही ड्राइव करना सफर सुरक्षित रहेगा".

पर्यटकों से गुलजार हुआ मनाली
पर्यटकों से गुलजार हुआ मनाली (ETV Bharat)

कोकसर-रोहतांग में साहसिक खेलों की धूम

दूसरी ओर मनाली से 30 किमी दूर कोकसर से रोहतांग तक साहसिक खेलों की धूम मची है. अधिकतर पर्यटक मढ़ी से रोहतांग जा रहे हैं. जबकि कुछ पर्यटक अटल टनल व कोकसर होकर रोहतांग का रुख कर रहे हैं. रोहतांग दरें में माउंटेन बाइक, स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर, स्नो स्लेज, स्नो ट्यूब व घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं. शनिवार को डीजल इंजन 300, जबकि पेट्रोल इंजन 306 परमिट बुक हुए. कुछ सैलानी अपने वाहनों में लाहौल के जिस्पा होकर बारालाचा व शिंकुला दर्रा भी पहुंच रहे हैं.

रोहतांग दर्रा टूरिस्टों से हुआ गुलजार
रोहतांग दर्रा टूरिस्टों से हुआ गुलजार (ETV Bharat)
पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद
पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद (ETV Bharat)

'रोहतांग दरें पर पर्यटकों की आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी. सैलानियों से भी आग्रह किया जाता है कि वह शाम के समय रोहतांग दर्रा का रुख ना करें. क्योंकि ठंड के चलते अब सड़क पर पानी जमना शुरू हो गया है':- केडी शर्मा, डीएसपी मनाली

