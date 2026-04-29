ETV Bharat / state

....तो इसलिए सैलानियों को सरिस्का से ज्यादा रास आ रही रणथंभौर की सफारी

अलवर: भौगोलिक स्थिति एवं कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा के बाद भी पर्यटकों को सरिस्का टाइगर रिजर्व के बजाय रणथंभौर पार्क रास आ रहा है. कारण है कि रणथंभौर में पर्यटकों को भ्रमण के लिए दस जोन खुले हैं और वहां टाइगर की साइटिंग आसान है. बाघों की आसान साइटिंग होने से रणथंभौर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या अन्य टाइगर रिजर्व से ज्यादा रही है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 6.07 प्रतिशत क्षेत्र ही पर्यटकों के लिए खुला होने से बाघों की साइटिंग प्रभावित हो रही है. यही कारण है सरिस्का आने वाले पर्यटकों की संख्या रणथंभौर की तुलना में कम रही है. हालांकि सरिस्का में अब टाइगर की संख्या बढ़कर 52 तक पहुंचने और इनमें शावक ज्यादा होने के कारण पिछले समय में बाघों की साइटिंग थोड़ी आसान हुई है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ व फील्ड डायरेक्टर संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में कुल क्षेत्रफल का करीब 6.07 प्रतिशत क्षेत्र ही सफारी के लिए खुला है. सरिस्का में मुख्य रूप से तीन जोन में सफारी कराई जाती है. इनमें एक सरिस्का का कोर एरिया, दूसरा टहला जोन एवं तीसरा अलवर बफर का बारा- लिवारी जोन है. अलवर बफर जोन में अंधेरी के नाम से एक जोन है. सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का की तुलना में रणथंभौर में पर्यटकों को सफारी के लिए ज्यादा क्षेत्र खुला है. रणथंभौर में 10 जोन सफारी के लिए खुले हैं. इनमें 6 से 10 जोन में सफारी कराई जाती है. ज्यादा क्षेत्र सफारी के लिए खुला होने और पर्यटकों को घूमने के लिए अवसर ज्यादा होने के कारण रणथंभौर में टाइगर साइटिंग आसान रहती है. इससे वहां ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं.

सरिस्का के सीसीएफ कटियार बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:सरिस्का में बाघ-बाघिन का अनुपात सही नहीं, दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजे जा सकते हैं टाइगर!

सरिस्का का जंगल घना: सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में सफारी के लिए खुले क्षेत्र में कई बार टाइगर की साइटिंग की संभावना कम रहती है. कारण है कि पर्यटकों के लिए खुले क्षेत्र में काफी जंगल घना है. एक बार टाइगर घने जंगल में जाने के बाद कई दिनों तक खुले जंगल में नहीं आता. घने जंगल में टाइगर की साइटिंग मुश्किल हो जाती. पर्यटकों के लिए बाघों की साइटिंग की उम्मीद कम हो जाती है.

सरिस्का में नए जोन खुलवाने के कर रहे प्रयास: सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटक बढ़ाने और बाघों की आसान साइटिंग हो सके.सरिस्का प्रशासन टाइगर कंजर्वेशन प्लान में नए सफारी रूट खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसके लिए कुछ वर्कआउट भी किया है. इन्हें मंजूरी के लिए एनटीसीए को भेजेंगे. एनटीसीए की मंजूरी के बाद सरिस्का में नए सफारी रूट खुलने से पर्यटकों को बाघों की साइटिंग के अवसर बढ़ेंगे और इससे यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है.