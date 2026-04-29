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....तो इसलिए सैलानियों को सरिस्का से ज्यादा रास आ रही रणथंभौर की सफारी

रणथंभौर में 6 से 10 जोन में पर्यटकों को सफारी कराई जाती है जबकि सरिस्का के क्षेत्रफल का केवल 6.07 प्रतिशत खुला है.

Tiger ST-21
बाघ एसटी 21 (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 3:02 PM IST

5 Min Read
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अलवर: भौगोलिक स्थिति एवं कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा के बाद भी पर्यटकों को सरिस्का टाइगर रिजर्व के बजाय रणथंभौर पार्क रास आ रहा है. कारण है कि रणथंभौर में पर्यटकों को भ्रमण के लिए दस जोन खुले हैं और वहां टाइगर की साइटिंग आसान है. बाघों की आसान साइटिंग होने से रणथंभौर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या अन्य टाइगर रिजर्व से ज्यादा रही है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 6.07 प्रतिशत क्षेत्र ही पर्यटकों के लिए खुला होने से बाघों की साइटिंग प्रभावित हो रही है. यही कारण है सरिस्का आने वाले पर्यटकों की संख्या रणथंभौर की तुलना में कम रही है. हालांकि सरिस्का में अब टाइगर की संख्या बढ़कर 52 तक पहुंचने और इनमें शावक ज्यादा होने के कारण पिछले समय में बाघों की साइटिंग थोड़ी आसान हुई है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ व फील्ड डायरेक्टर संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में कुल क्षेत्रफल का करीब 6.07 प्रतिशत क्षेत्र ही सफारी के लिए खुला है. सरिस्का में मुख्य रूप से तीन जोन में सफारी कराई जाती है. इनमें एक सरिस्का का कोर एरिया, दूसरा टहला जोन एवं तीसरा अलवर बफर का बारा- लिवारी जोन है. अलवर बफर जोन में अंधेरी के नाम से एक जोन है. सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का की तुलना में रणथंभौर में पर्यटकों को सफारी के लिए ज्यादा क्षेत्र खुला है. रणथंभौर में 10 जोन सफारी के लिए खुले हैं. इनमें 6 से 10 जोन में सफारी कराई जाती है. ज्यादा क्षेत्र सफारी के लिए खुला होने और पर्यटकों को घूमने के लिए अवसर ज्यादा होने के कारण रणथंभौर में टाइगर साइटिंग आसान रहती है. इससे वहां ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं.

सरिस्का के सीसीएफ कटियार बोले... (ETV Bharat Alwar)

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सरिस्का का जंगल घना: सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में सफारी के लिए खुले क्षेत्र में कई बार टाइगर की साइटिंग की संभावना कम रहती है. कारण है कि पर्यटकों के लिए खुले क्षेत्र में काफी जंगल घना है. एक बार टाइगर घने जंगल में जाने के बाद कई दिनों तक खुले जंगल में नहीं आता. घने जंगल में टाइगर की साइटिंग मुश्किल हो जाती. पर्यटकों के लिए बाघों की साइटिंग की उम्मीद कम हो जाती है.

सरिस्का में नए जोन खुलवाने के कर रहे प्रयास: सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटक बढ़ाने और बाघों की आसान साइटिंग हो सके.सरिस्का प्रशासन टाइगर कंजर्वेशन प्लान में नए सफारी रूट खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसके लिए कुछ वर्कआउट भी किया है. इन्हें मंजूरी के लिए एनटीसीए को भेजेंगे. एनटीसीए की मंजूरी के बाद सरिस्का में नए सफारी रूट खुलने से पर्यटकों को बाघों की साइटिंग के अवसर बढ़ेंगे और इससे यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है.

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सरिस्का में कुछ टाइगर ही लुभा रहे : सरिस्का टाइगर रिजर्व में वैसे तो बाघों की संख्या 52 है. इनमें कुछ ही टाइगर व शावक ही पर्यटकों को लुभा रहे हैं. सरिस्का में पर्यटकों को ज्यादातर बाघिन एसटी-9, बाघिन एसटी-19 व उसके चार शावक, बाघ एसटी- 21, बाघिन एसटी- 17, बाघ एसटी- 18, बाघिन एसटी- 2302 शावकों के साथ दिखाई दे रहे हैं.

अभी सरिस्का में सफारी के लिए 35 वाहन: सीसीएफ कटियार ने बताया कि अभी सरिस्का में पर्यटकों के लिए 35 सफारी वाहन उपलब्ध हैं. सरिस्का में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. एनटीसीए की ओर से नए रूट खोलने की मंजूरी के बाद सरिस्का में आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकेगी. नए रूट खुलने पर सफारी के लिए वाहन भी बढ़ेंगे. इससे पर्यटकों को सफारी एवं बाघों की साइटिंग के अवसर बढ़ सकेंगे.

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सरिस्का में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही: सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़कर 52 पहुंच गई. इसका लाभ सरिस्का आने वाले पर्यटकों को मिला. सरिस्का में बाघों की साइटिंग के अवसर बढ़ गए. वहीं पर्यटक संख्या भी बढ़ी. वर्ष 2025-26 के पर्यटन सीजन में गत फरवरी तक सरिस्का में करीब 73 हजार 876 से ज्यादा पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचे. वहीं 2024-25 में पर्यटकों की संख्या 81620 थी. वर्ष 2023-24 में 79811 पर्यटकों ने सरिस्का में सफारी का आनंद लिया.

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