भगवान बुद्ध से जुड़े इस स्थान पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव; कैसे लौटेगा कपिलवस्तु का वैभव
सिद्धार्थनगर से संवाददाता डॉ. बलराम त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:47 PM IST
सिद्धार्थनगर: भगवान महात्मा बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थली पिपरहवा को सुविधाओं का दरकार है. जिस स्थान की महत्ता का जिक्र चीनी यात्री व्हेनसांग ने भी की थी, वह स्थान आज भी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ जैसा है. श्रीलंका, कंबोडिया, थाइलैंड, जापान से भी बौद्ध धर्म को मानने वाले यहां पहुंचते हैं. लेकिन उदासीनता की वजह से यह स्थान अभी भी शानदार धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित नहीं हुआ. पढ़ें कपिलवस्तु पिपरहवा से यह ग्राउंड रिपोर्ट.
जरूरी सुविधाओं का अभाव: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु में पिपरहवा स्तूप की पूजा करने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है. यह वजह है कि उन्हें काफी कठिनाई हो रही है.
पर्यटक आते हैं और जल्द से जल्द पूजा-प्रार्थना करके के जाने में हीं भलाई समझते हैं. यहां ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा, खाने-पीने के अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले सेंटर आदि खुल जाएं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा. ज्यादातर पर्यटक सोनौली बॉर्डर के आस-पास ठहरते हैं, जिसकी यहां से दूरी काफी ज्यादा है.
इस महत्वपूर्ण स्थान पर विदेशी पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल, बैठने और ठहरने के स्थान का अभाव है. सुरक्षा का भी कंसर्न पर्यटकों के लिए बना रहता है. इसके कारण पर्यटक यहां पर पूजा करने के तुरंत बाद दूसरे स्थान के लिए चले जाते हैं. उनका ठहराव न होने से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है.
यहां एटीएम एवं आपात चिकित्सा की सुविधा भी नहीं है. विदेशी यात्री दिल्ली और वाराणसी से गाइड लेकर आते हैं. स्थानीय स्तर पर गाइड नहीं हैं. विदेशी पर्यटक यहां वाराणसी, नेपाल के लुम्बिनी से सोनौली सीमा से भारत में आते हैं. स्थानीय स्तर पर इनकी कहीं इंट्री नहीं होती है.
बौद्ध धर्म में कपिलवस्तु का महत्व: सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु में पिपरहवा का बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु का उल्लेख महात्मा बुद्ध के गृह नगर के रूप में मिलता है. इसी नगर में भगवान बुद्ध ने अपने बचपन के 29 वर्ष बिताए थे.
इसके बाद वह युवास्था में अपनी पत्नी, पुत्र और राजसी वैभव का त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज में निकल गए थे. ऐतिहासिक दस्तावेजों और कई यात्रियों ने कपिलवस्तु के महत्व को लिखा है. यहां मौजूद अवशेष आज भी इस बात की गवाही देते हैं.
क्या-क्या है यहां पर खास: पिपरहवा में स्तूप के उत्खनन के बाद अनेक प्राचीन बौद्ध महाविहार मिले. स्तूपों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले थे. अंग्रेजों इंजीनियर की खुदाई में प्राचीन अवशेष का भंडार मिला था. इसके बाद ASI की खुदाई में कपिलवस्तु की मुहरें तक पाई गई थीं.
चीनी यात्री व्हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि चौथी शताब्दी में यह स्थल उजाड़ हो चुका था. बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का एक भाग प्राप्त करके शाक्यों ने कपिलवस्तु में स्तूप का निर्माण कराया था. गनवरिया में कपिलवस्तु का रिहायशी क्षेत्र था. पिपरहवा धार्मिक क्रिया-कलाप का केंद्र था.
कितने यात्री पहुंच रहे: भगवान बुद्ध के स्तूप की पूजा करने के लिए हर महीने सार्क देशों और वीमेस्टिक सहित अन्य देशों के यात्री आते हैं. इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल लगभग 800 से अधिक विदेशी यात्री आ चुके हैं. सार्क देशों के लगभग 17800 और विमेस्टिक देशों से कुल 1400 यात्री यहां आ चुके हैं.
क्या सुविधाएं मौजूद: परिसर में पीने के पानी के लिए टिकट खिड़की के पास वाटर टैप लगा है, लेकिन वह बंद पड़ा है. सार्वजनिक प्रसाधन के पहले लगा तीन वाटर टैप में दो टूट चुके हैं. शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन पर्यटकों के लिए इसे और बेहतर बनाया जा सकता है.
पर्यटकों को छाया में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है. सार्क और विमेस्टिक सहित भारत के यात्रियों के लिए टिकट का मूल्य 25 रुपए है. वहीं, विदेशी यात्रियों के लिए 300 रुपए टिकट रेट तय किया गया है. यह धनराशि भारतीय पुरातत्व विभाग के खाते में जमा होता है.
अनुरक्षण अधिकारी के स्टीमेट पर साफ-सफाई के लिए वर्ष में एक बार बजट मिलता है. यहां स्थानीय स्तर पर गाइड की सुविधा न होने से विदेशी पर्यटक संग्रहालय का भ्रमण नहीं कर पाते हैं. साथ उनका यहां ठहराव भी बहुत कम समय के लिए हो पाता है. स्तूप के परिसर में विवरण और सूचना हिंदी-अंग्रेजी में उपलब्ध है.
यहां कैसे पहुंच सकते हैं: निकटतम रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर है. पिपरहवा से यह दूरी करीब 20 किलोमीटर है. सड़क भी अच्छी है. बर्डपुर से पिपरहवा के बीच मे कई बौद्ध मठ, बौद्ध बिहार और विपश्यना केंद्र निर्माणाधीन हैं. कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के गेट के पास संग्रहालय और आर्ट गैलरी है. म्यूजियम और बुद्धा थीम पार्क का निर्माण हो चुका है.
पर्यटन विभाग की पहल: फिलहाल, स्तूप के पूरब की तरफ पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें डारमेट्री, कैपेट एरिया, मल्टीपरपज हाल, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, कांफ्रेंस हाल की सुविधा रहेगी.
प्रभारी पर्यटन अधिकारी डॉ ज्ञान प्रकाश ने बताया कि स्तूप परिसर की देख रेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास है. टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर सहित कई बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और विपश्यना केंद्र का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पर्यटन के महत्व को देखते हुए विकास कार्य कराए जा रहे हैं.
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