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भगवान बुद्ध से जुड़े इस स्थान पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव; कैसे लौटेगा कपिलवस्तु का वैभव

कैसे लौटेगा कपिलवस्तु का वैभव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: भगवान महात्मा बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थली पिपरहवा को सुविधाओं का दरकार है. जिस स्थान की महत्ता का जिक्र चीनी यात्री व्हेनसांग ने भी की थी, वह स्थान आज भी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ जैसा है. श्रीलंका, कंबोडिया, थाइलैंड, जापान से भी बौद्ध धर्म को मानने वाले यहां पहुंचते हैं. लेकिन उदासीनता की वजह से यह स्थान अभी भी शानदार धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित नहीं हुआ. पढ़ें कपिलवस्तु पिपरहवा से यह ग्राउंड रिपोर्ट.

जरूरी सुविधाओं का अभाव: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु में पिपरहवा स्तूप की पूजा करने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है. यह वजह है कि उन्हें काफी कठिनाई हो रही है.