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तपती गर्मी से राहत पाने हिमाचल पहुंच रहे सैलानी, ब्यास की धारा में ले रहे राफ्टिंग का मजा

कुल्लू: देश के कई राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. उत्तर भारत के मैदानी राज्य सहित कई प्रदेशों में दिन में आसमान से आग बरस रही है. ऐसे में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश आकर टूरिस्ट यहां की ठंडी और हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं.

देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी अपने चरम है. वहीं, चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. भारत के निचले राज्यों की बात करें तो यहां पर सूरज आसमान पर चढ़ा हुआ है और शहरों में तापमान 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच रहा है. ऐसे में तपती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी जिला कुल्लू पहुंच रहे हैं और ब्यास नदी की ठंडी धारा में राफ्टिंग का मजा लेकर राहत महसूस कर रहे हैं.

जिला कुल्लू के अगर बात करें तो यहां पर अब पर्यटन सीजन शुरू हो गया है. हालांकि, सैलानियों की संख्या अभी अधिक नहीं हुई है. लेकिन वीकेंड पर सैलानियों की संख्या विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अच्छी देखने को मिल रही है. ऐसे में पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि मई महीने से अब पर्यटन कारोबार शुरू हो जाएगा और यहां पर होटल की ऑक्युपेंसी भी 100% हो जाएगी.

कुल्लू-मनाली के होटलों में ऑक्युपेंसी

वर्तमान की बात करें तो मनाली में होटल की ऑक्युपेंसी 70%, मणिकर्ण में 60% और बंजार में 50% तक चल रही है. मई महीने में यहां के विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस के लिए लगातार सैलानियों के द्वारा बुकिंग की जा रही है. ऐसे में निचले राज्यों में तपती गर्मी से पहाड़ी का मंदा पड़ा पर्यटन कारोबार भी गर्म हो जाएगा और मई तथा जून महीने में यह लाखों सैलानियों के आने की उम्मीद भी बनी हुई है.

हैदराबाद से आए टूरिस्ट सुनील ने बताया, 'इन दोनों निचले राज्यों में गर्मी काफी अधिक बढ़ गई है, लेकिन कुल्लू में तापमान काफी कम है. जिससे यहां का मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ है. ऐसे में वह रिवर राफ्टिंग के साथ-साथ यहां पर अन्य साहसिक गतिविधियों का भी मजा ले रहे हैं'.

हिमाचल आकर टूरिस्टों को गर्मी से मिली राहत