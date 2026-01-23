देहरादून जिले के लोखंडी में शुरू हुई बर्फबारी, बर्फ के फाहे गिरते देख झूमे सैलानी
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है. प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का दौर जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 10:37 AM IST
विकासनगर: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड की पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ से लकदक हो गई हैं. चकराता के लोखंडी मे सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. लोखंडी में बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी सी चमक रही हैं. बर्फबारी से नजारा खूबसूरत बना हुआ है. लोखंडी में बर्फबारी से स्थानीय लोग और होटल कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं. साथ ही बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हो गया है.
गौर हो कि उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानी कुदरत मेहरबान होने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. सैलानी लोखंडी आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. साथ ही बर्फबारी के बाद सैलानी प्रकृति के सौन्दर्य का नजदीकी से दीदार भी कर रहे हैं. लंबे समय से मौसम की बेरुखी की मार से सबसे अधिक उत्तराखंड के किसान और होटल कारोबारी परेशान थे. वसंत पंचमी की सुबह की हल्की बारिश से शुरुआत हुई और चकराता की ऊंची पहाड़ियों पर आसमान से बर्फ की फाहे गिरते ही सैलानी झूम उठे.
बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं. वहीं बर्फबारी के बाद लोखंडी और आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है.वहीं अगर बात खेती किसानी की करें तो बारिश और बर्फबारी सेब बागवानी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी. बर्फबारी से जहां पानी के स्रोत रिर्चाज होते हैं, वहीं गर्मियों में भी पानी की किल्लत बहुत कम देखने को मिलती है. हालांकि इस बार बर्फबारी लेट शुरू हुई है. चकराता घूमने आए दिल्ली नोएडा के पर्यटकों ने लोखंडी पहुंचकर बर्फबारी का आनंद लिया . होटल व्यवसाय करने वाले स्थानीय निवासी का कहना है कि लोखंडी में सभी होटल फुल हो चुके हैं. कहा कि कोई भी पर्यटक लोखंडी घूमने आए तो फोन से संपर्क कर ले. वहीं होटल संचालक रोहन राणा ने साल 2026 की पहली बर्फबारी को बहुत ही कारगर बताया, उन्होंने होटल व्यवसाय के बढ़ने की संभावना जताई है.
गौर हो कि उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश के हिल स्टेशनों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है. ठंड बढ़ने के बाद लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.
पढ़ें-