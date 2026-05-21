भीषण गर्मी में भी कूल कूल नैनीताल! टूरिस्ट से पैक हुई सरोवर नगरी, कारोबारियों के खिले चेहरे
मैदानी इलाकों में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोग अब पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 21, 2026 at 7:41 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है. मैदानी क्षेत्रों के पर्यटक यहां के मौसम का लुफ्त उठाने के लिए पहुंच रहे हैं. नैनीताल समेत आसपास के पहाड़ी क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार हैं.
इन दिनों मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने 18 से 22 मई के बीच देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिले के कई इलाकों में तापमान में भारी बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया है. कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच सरोवर नगरी नैनीताल का सुहावना मौसम लोगों को राहत दे रहा है. यही कारण है कि यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है.
मैदानी इलाकों में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोग अब पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं. मौसम विभाग की चेतावनी के बीच नैनीताल का मौसम इन दिनों पर्यटकों के लिए किसी राहत से कम नहीं है. सुबह-शाम ठंडी हवाएं, हल्की ठंडक और बादलों की आवाजाही पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है.
नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील, माल रोड, स्नो व्यू, टिफिन टॉप, केव गार्डन और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे लगभग फुल चल रहे हैं. सप्ताहांत से पहले ही शहर में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ गया है. पर्यटकों का कहना है मैदानों में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए हम परिवार के साथ नैनीताल आए हैं. यहां का मौसम बहुत सुहावना है. हमें यहां काफी राहत मिल रही है.
पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं. होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालकों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. जिससे पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिली है. एक तरफ जहां मैदानों में गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है, वहीं नैनीताल का सुहावना मौसम पर्यटकों को राहत और सुकून दे रहा है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
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