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वसुंधरा वॉटरफॉल के पास फंसा पर्यटक, देवदूत साबित हुए लोकल, जानिए कैसे बची जान

वसुंधरा वॉटरफॉल के पास फंसा पर्यटक ( PHOTO- स्थानीय )

चमोली: बदरीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए कानपुर निवासी एक पर्यटक के लिए 14 अगस्त का दिन उस समय मुश्किल भरा हो गया, जब वह वसुंधरा वॉटरफॉल से आगे घूमते हुए नदी के दूसरी ओर चला गया. इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया और पर्यटक नदी के दूसरी ओर फंस गया. होटल व्यवसायी मंदीप भंडारी ने इसकी सूचना कांस्टेबल चंदन नगरकोटी को दी. सूचना मिलते ही कोतवाली श्री बदरीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके की ओर रवाना हुई. पुलिस और एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवकों ने फंसे पर्यटक की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया थी. मोहित बिष्ट, किशन बिष्ट, नितिन, सौरभ भंडारी, अंशु बिष्ट, धीरेन्द्र, सोनू और मोहित रावत ने लकड़ियों की व्यवस्था कर नदी पर अस्थायी पुल बनाने का प्रयास शुरू किया. साथ ही नदी के दूसरी ओर फंसे पर्यटक तक खाने-पीने की सामग्री भी पहुंचाई गई. वसुंधरा वॉटरफॉल के पास फंसे पर्यटक का रेस्क्यू. (VIDEO- स्थानीय)