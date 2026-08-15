वसुंधरा वॉटरफॉल के पास फंसा पर्यटक, देवदूत साबित हुए लोकल, जानिए कैसे बची जान
पर्यटक घूमते हुए वसुंधरा वॉटरफॉल से आगे नदी के दूसरी ओर चला गया, जो अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 15, 2026 at 6:16 PM IST
चमोली: बदरीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए कानपुर निवासी एक पर्यटक के लिए 14 अगस्त का दिन उस समय मुश्किल भरा हो गया, जब वह वसुंधरा वॉटरफॉल से आगे घूमते हुए नदी के दूसरी ओर चला गया. इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया और पर्यटक नदी के दूसरी ओर फंस गया.
होटल व्यवसायी मंदीप भंडारी ने इसकी सूचना कांस्टेबल चंदन नगरकोटी को दी. सूचना मिलते ही कोतवाली श्री बदरीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके की ओर रवाना हुई. पुलिस और एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवकों ने फंसे पर्यटक की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया थी. मोहित बिष्ट, किशन बिष्ट, नितिन, सौरभ भंडारी, अंशु बिष्ट, धीरेन्द्र, सोनू और मोहित रावत ने लकड़ियों की व्यवस्था कर नदी पर अस्थायी पुल बनाने का प्रयास शुरू किया. साथ ही नदी के दूसरी ओर फंसे पर्यटक तक खाने-पीने की सामग्री भी पहुंचाई गई.
कुछ ही देर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने स्थानीय युवाओं के साथ समन्वय बनाकर स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षित तरीके से नदी के दूसरे छोर तक पहुंच बनाई. इसके बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी के इस ओर लाया गया. रेस्क्यू के बाद उसे सकुशल कोतवाली श्री बदरीनाथ पहुंचाया गया.
स्थानीय युवाओं की तत्परता बनी मददगा: ररेस्क्यू अभियान में स्थानीय युवाओं की तत्परता और पुलिस-एसडीआरएफ के साथ उनका बेहतर समन्वय बेहद अहम रहा. समय रहते सूचना मिलने और स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
रेस्क्यू अभियान में स्थानीय युवाओं की तत्परता और पुलिस-एसडीआरएफ के साथ उनका बेहतर समन्वय बेहद अहम रहा. समय रहते सूचना मिलने और स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू टीम कांस्टेबल कैलाश, कांस्टेबल अनीश (कोतवाली बदरीनाथ), उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल, हेड कांस्टेबल सतेन्द्र रावत, कांस्टेबल प्रमोद मठपाल, कांस्टेबल प्रदीप लसियाल, कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल धीरज पंवार, कांस्टेबल देवेंद्र लाल, कांस्टेबल धर्मेंद्र प्रसाद, होमगार्ड हेमंत सिंह और पैरामेडिक राहुल भंडारी (एसडीआरएफ).
पढ़ें--