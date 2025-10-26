ETV Bharat / state

जोधपुर में पर्यटन सीजन शुरू, सूर्यनगरी पहुंचे लाखों 'पावणे', नवंबर से बढ़ेगी विदेशी टूरिस्ट की संख्या

जोधपुर में रविवार से फ्लाइट्स का विंटर सेशन शुरू हो रहा है. इस दौरान एयरपोर्ट पर रोजाना 15 फ्लाइट्स का संचालन होगा.

Jodhpur is bustling with tourists
पर्यटकों से गुलजार जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 6:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: दीपावली के आगमन के साथ ही शुरू होने वाला पर्यटन सीजन पहले सप्ताह में बूम पर है. शहर के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी चहल-पहल है. मेहरानगढ़ की ऊंची प्राचीरों से लेकर उम्मेद भवन की शाही खूबसूरती और मंडोर उद्यान के ऐतिहासिक सौंदर्य को निहारने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जोधपुर पहुंचे हैं. शहर के मेहरानगढ़, मंडोर और अन्य स्थानों से मिले आंकड़ों के अनुसार, बीते एक सप्ताह में करीब एक लाख देशी पर्यटकों ने जोधपुर का भ्रमण किया. वहीं विदेशी सैलानियों की संख्या करीब 15 हजार रही.

घरेलू पर्यटक आना शुरू, विदेशियों का आगमन नवंबर से: पर्यटकों के आने से जोधपुर के पर्यटन स्थल मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, मंडोर उद्यान और उम्मेद भवन पैलेस जैसे स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ी है. इससे शहर के टूरिस्ट गाइड भी खुश हैं. गाइड स्वरूप सिंह ने बताया कि मेहमान आने चाहिए और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है. इन दिनों गुजरात से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा पूरे शहर को मिलेगा. नवम्बर के पहले सप्ताह में विदेशी पर्यटक भी बढ़ जाएंगे.

बड़ी संख्या में जोधपुर पहुंचे टूरिस्ट (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय श्रीपुष्कर पशु मेले में टला बीएसएफ का पहला कैमल शो

बढ़ेगी फ्लाइट कनेक्टिविटी: जोधपुर एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल शुरू होगा. इसके तहत आठ शहरों के लिए प्रतिदिन 15 फ्लाइट संचालित होगी. इसके तहत जोधपुर-जयपुर, इंदौर व अहमदाबाद की फ्लाइटें फिर से चलेंगी. इसके अलावा मुंबई के लिए प्रतिदिन चार, दिल्ली के लिए तीन, हैदराबाद व बेंगलुरु के लिए दो-दो फ्लाइट मिलेगी. इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के चलते पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है.

Tourists riding a camel
ऊंट की सवारी करते पर्यटक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, 'राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में मिले शानदार सुझाव, आगामी बजट में करेंगे शामिल'

सुबह साढ़े सात बजे से पहली फ्लाइट: जोधपुर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट सुबह 7:30 हैदराबाद से आएगी, जो वापस 8:25 बजे जाएगी. यहां से अंतिम फ्लैट जोधपुर-हैदराबाद की रहेगी, जो शाम 5:30 बजे रवाना होगी. पहली बार जोधपुर से हैदराबाद के लिए दो फ्लाइट शुरू की गई है. हैदराबाद के दूसरी फ्लाइट दिल्ली से आएगी. इसके बाद तीसरी फ्लाइट मुंबई, चौथी फ्लाइट अहमदाबाद और पांचवी फ्लाइट बेंगलुरु के लिए संचालित होगी. जोधपुर से सामान्यत इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट और एयर इंडिया की फ्लाइट चलती है. पहली बार बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू हो रही है जो शाम 4.45 बजे जाएगी. इंटर स्टेट कनेक्टिविटी सिर्फ जयपुर के लिए ही रहेगी.

foreign tourists in Jodhpur
विदेशी पावणे भी आए नजर (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर में संगीत, शिल्प और कला के उत्सव, पहली बार राजस्थानी के साथ होगा अंग्रेजी गीतों का फ्यूजन

एक सप्ताह के पर्यटकों आंकड़े:

  1. मंडोर उद्यान- देशी पर्यटक 74100, विदेशी पर्यटक 6454
  2. मेहरानगढ़ - देशी पर्यटक 36832, विदेशी पर्यटक 3775
  3. उम्मेद भवन पैलेस - देशी पर्यटक 21524, विदेशी पर्यटक 454

(टिकट बिक्री के आंकड़ों के अनुसार)

TAGGED:

FOREIGN TOURISTS IN JODHPUR
FLIGHTS FROM AND TO JODHPUR
AIR CONNECTIVITY TO JODHPUR
LOCAL AND FOREIGN TOURIST IN JDH
TOURIST SEASON IN JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ पूजा के बहाने भाजपा का बिहारी समाज में सियासी दांव, यह है धार्मिक मान्यता

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

क्या है ट्रैक्शन सिस्टम? सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, भारी भरकम मालगाड़ियों को लेकर आया नया अपडेट

एक करोड़ की 'नगीना' ! पुष्कर मेले में पंजाब से आई घोड़ी पर सबकी नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.