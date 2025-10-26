जोधपुर में पर्यटन सीजन शुरू, सूर्यनगरी पहुंचे लाखों 'पावणे', नवंबर से बढ़ेगी विदेशी टूरिस्ट की संख्या
जोधपुर में रविवार से फ्लाइट्स का विंटर सेशन शुरू हो रहा है. इस दौरान एयरपोर्ट पर रोजाना 15 फ्लाइट्स का संचालन होगा.
Published : October 26, 2025 at 6:32 AM IST
जोधपुर: दीपावली के आगमन के साथ ही शुरू होने वाला पर्यटन सीजन पहले सप्ताह में बूम पर है. शहर के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी चहल-पहल है. मेहरानगढ़ की ऊंची प्राचीरों से लेकर उम्मेद भवन की शाही खूबसूरती और मंडोर उद्यान के ऐतिहासिक सौंदर्य को निहारने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जोधपुर पहुंचे हैं. शहर के मेहरानगढ़, मंडोर और अन्य स्थानों से मिले आंकड़ों के अनुसार, बीते एक सप्ताह में करीब एक लाख देशी पर्यटकों ने जोधपुर का भ्रमण किया. वहीं विदेशी सैलानियों की संख्या करीब 15 हजार रही.
घरेलू पर्यटक आना शुरू, विदेशियों का आगमन नवंबर से: पर्यटकों के आने से जोधपुर के पर्यटन स्थल मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, मंडोर उद्यान और उम्मेद भवन पैलेस जैसे स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ी है. इससे शहर के टूरिस्ट गाइड भी खुश हैं. गाइड स्वरूप सिंह ने बताया कि मेहमान आने चाहिए और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है. इन दिनों गुजरात से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा पूरे शहर को मिलेगा. नवम्बर के पहले सप्ताह में विदेशी पर्यटक भी बढ़ जाएंगे.
बढ़ेगी फ्लाइट कनेक्टिविटी: जोधपुर एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल शुरू होगा. इसके तहत आठ शहरों के लिए प्रतिदिन 15 फ्लाइट संचालित होगी. इसके तहत जोधपुर-जयपुर, इंदौर व अहमदाबाद की फ्लाइटें फिर से चलेंगी. इसके अलावा मुंबई के लिए प्रतिदिन चार, दिल्ली के लिए तीन, हैदराबाद व बेंगलुरु के लिए दो-दो फ्लाइट मिलेगी. इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के चलते पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है.
सुबह साढ़े सात बजे से पहली फ्लाइट: जोधपुर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट सुबह 7:30 हैदराबाद से आएगी, जो वापस 8:25 बजे जाएगी. यहां से अंतिम फ्लैट जोधपुर-हैदराबाद की रहेगी, जो शाम 5:30 बजे रवाना होगी. पहली बार जोधपुर से हैदराबाद के लिए दो फ्लाइट शुरू की गई है. हैदराबाद के दूसरी फ्लाइट दिल्ली से आएगी. इसके बाद तीसरी फ्लाइट मुंबई, चौथी फ्लाइट अहमदाबाद और पांचवी फ्लाइट बेंगलुरु के लिए संचालित होगी. जोधपुर से सामान्यत इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट और एयर इंडिया की फ्लाइट चलती है. पहली बार बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू हो रही है जो शाम 4.45 बजे जाएगी. इंटर स्टेट कनेक्टिविटी सिर्फ जयपुर के लिए ही रहेगी.
एक सप्ताह के पर्यटकों आंकड़े:
- मंडोर उद्यान- देशी पर्यटक 74100, विदेशी पर्यटक 6454
- मेहरानगढ़ - देशी पर्यटक 36832, विदेशी पर्यटक 3775
- उम्मेद भवन पैलेस - देशी पर्यटक 21524, विदेशी पर्यटक 454
(टिकट बिक्री के आंकड़ों के अनुसार)