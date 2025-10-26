ETV Bharat / state

जोधपुर में पर्यटन सीजन शुरू, सूर्यनगरी पहुंचे लाखों 'पावणे', नवंबर से बढ़ेगी विदेशी टूरिस्ट की संख्या

जोधपुर: दीपावली के आगमन के साथ ही शुरू होने वाला पर्यटन सीजन पहले सप्ताह में बूम पर है. शहर के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी चहल-पहल है. मेहरानगढ़ की ऊंची प्राचीरों से लेकर उम्मेद भवन की शाही खूबसूरती और मंडोर उद्यान के ऐतिहासिक सौंदर्य को निहारने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जोधपुर पहुंचे हैं. शहर के मेहरानगढ़, मंडोर और अन्य स्थानों से मिले आंकड़ों के अनुसार, बीते एक सप्ताह में करीब एक लाख देशी पर्यटकों ने जोधपुर का भ्रमण किया. वहीं विदेशी सैलानियों की संख्या करीब 15 हजार रही.

घरेलू पर्यटक आना शुरू, विदेशियों का आगमन नवंबर से: पर्यटकों के आने से जोधपुर के पर्यटन स्थल मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, मंडोर उद्यान और उम्मेद भवन पैलेस जैसे स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ी है. इससे शहर के टूरिस्ट गाइड भी खुश हैं. गाइड स्वरूप सिंह ने बताया कि मेहमान आने चाहिए और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है. इन दिनों गुजरात से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा पूरे शहर को मिलेगा. नवम्बर के पहले सप्ताह में विदेशी पर्यटक भी बढ़ जाएंगे.

बड़ी संख्या में जोधपुर पहुंचे टूरिस्ट (ETV Bharat Jodhpur)

बढ़ेगी फ्लाइट कनेक्टिविटी: जोधपुर एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल शुरू होगा. इसके तहत आठ शहरों के लिए प्रतिदिन 15 फ्लाइट संचालित होगी. इसके तहत जोधपुर-जयपुर, इंदौर व अहमदाबाद की फ्लाइटें फिर से चलेंगी. इसके अलावा मुंबई के लिए प्रतिदिन चार, दिल्ली के लिए तीन, हैदराबाद व बेंगलुरु के लिए दो-दो फ्लाइट मिलेगी. इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के चलते पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है.