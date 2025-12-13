ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी के आसार.. वीकेंड पर बढ़ी सैलानियों की संख्या, मनाली पहुंचे 1200 पर्यटक वाहन

हिमाचल में रविवार को बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. इस बीच बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू-मनाली जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं.

Tourist Rush in Kullu Manali
वीकेंड पर बढ़ी सैलानियों की संख्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: सर्द हवाओं और बादलों की आंख-मिचौली के बीच हिमाचल की पहाड़ियों पर बर्फबारी की उम्मीद ने पर्यटन को रफ्तार दे दी है. वीकेंड शुरू होते ही मनाली एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आई. मौसम का मिजाज बदलते ही बाहरी राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली पहुंचने लगे हैं, जिससे होटल, टैक्सी और टूर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं.

वीकेंड पर पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ी

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार शाम तक बाहरी राज्यों से करीब 1200 पर्यटक वाहन पहुंचे. जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 500 से 700 वाहनों के बीच रहता है. शनिवार को भी पर्यटक वाहनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. मनाली आने वाले सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते वोल्वो बसों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि अगर रविवार को बर्फबारी होती है तो घाटी में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी.

दोपहर के समय सैलानी सोलंग नाला और अटल टनल के रास्ते लाहौल घाटी के ग्रामफू और शिंकुला दर्रे तक पहुंच रहे हैं. यहां सैलानियों को बर्फ के बीच घूमने और मस्ती करने का मौका मिल रहा है. शिंकुला दर्रे में अभी भी बर्फ जमी हुई है.

सड़कों पर ब्लैक आइस का खतरा

माइनस तापमान के कारण लाहौल स्पीति की सड़कों पर ब्लैक आइस (सड़कों पर जमने वाली बर्फ की परत) का खतरा बना हुआ है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सैलानियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी है. बर्फबारी होने की स्थिति में आवाजाही रोकी जा सकती है.

पटरी पर लौट रहा पर्यटन कारोबार

मनाली के पर्यटन कारोबारी रमेश राणा और बुद्धि प्रकाश का कहना है, 'विंटर सीजन शुरू होते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है. पिछले दिनों इंडिगो संकट के चलते पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट के बाद अब पर्यटन कारोबार धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है. बर्फबारी होने पर कारोबार को और फायदा मिलेगा. होटल कारोबारियों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. सैलानियों को आकर्षित करने के लिए खास पैकेज भी पेश किए जा रहे हैं'.

पुलिस की अपील, सतर्क रहें सैलानी

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा, "फिलहाल मनाली में मौसम साफ है और रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए खुला है. ब्लैक आइस को लेकर सैलानियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. सैलानी इन दिनों मनाली और आसपास के इलाकों में घूमने का आनंद ले रहे हैं."

संपादक की पसंद

