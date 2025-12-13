ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी के आसार.. वीकेंड पर बढ़ी सैलानियों की संख्या, मनाली पहुंचे 1200 पर्यटक वाहन

कुल्लू: सर्द हवाओं और बादलों की आंख-मिचौली के बीच हिमाचल की पहाड़ियों पर बर्फबारी की उम्मीद ने पर्यटन को रफ्तार दे दी है. वीकेंड शुरू होते ही मनाली एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आई. मौसम का मिजाज बदलते ही बाहरी राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली पहुंचने लगे हैं, जिससे होटल, टैक्सी और टूर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं.

वीकेंड पर पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ी

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार शाम तक बाहरी राज्यों से करीब 1200 पर्यटक वाहन पहुंचे. जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 500 से 700 वाहनों के बीच रहता है. शनिवार को भी पर्यटक वाहनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. मनाली आने वाले सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते वोल्वो बसों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि अगर रविवार को बर्फबारी होती है तो घाटी में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी.

दोपहर के समय सैलानी सोलंग नाला और अटल टनल के रास्ते लाहौल घाटी के ग्रामफू और शिंकुला दर्रे तक पहुंच रहे हैं. यहां सैलानियों को बर्फ के बीच घूमने और मस्ती करने का मौका मिल रहा है. शिंकुला दर्रे में अभी भी बर्फ जमी हुई है.

सड़कों पर ब्लैक आइस का खतरा