उदयपुर के बाहुबली हिल्स पर लगी भीषण आग में फंसे मध्य प्रदेश के पर्यटक की मौत
मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी माखनसिंह उदयपुर घूमने आए थे. सोमवार शाम वह अकेले बाहुबली हिल्स क्षेत्र में घूमने गए थे.
Published : March 10, 2026 at 12:46 PM IST
उदयपुर : प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बाहुबली हिल्स पर सोमवार शाम लगी भीषण आग में फंसे मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की इलाज के दौरान मौत हो गई. आग लगने के बाद नगर निगम की फायर टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत कर धुएं के बीच से पर्यटक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला था और गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया था. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है.
मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी माखनसिंह (33) उदयपुर घूमने आए थे. सोमवार शाम वह अकेले बाहुबली हिल्स क्षेत्र में घूमने गए थे. इसी दौरान पहाड़ी पर अचानक आग भड़क गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी पहाड़ी घने काले धुएं से भर गई. धुएं और जहरीली गैस की चपेट में आने से पर्यटक का दम घुटने लगा. स्थिति बिगड़ती देख माखनसिंह ने किसी तरह पुलिस के 100 नंबर पर फोन कर अपने फंसने की जानकारी दी.
पढ़ें. सम के रिजॉर्ट में ठहरे इंदौर के पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ी, मौत
गंभीर हालत में किया गया था भर्ती : सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड, वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने धुएं के बीच से पर्यटक को ढूंढकर बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए महाराणा भूपाल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उसे गंभीर हालत में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. जहरीली गैस और धुएं के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी हालत नाजुक बनी रही. मंगलवार को इलाज के दौरान पर्यटक ने दम तोड़ दिया.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया था. घने धुएं और आग के बीच युवक को ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण था. टीम ने मशक्कत से पर्यटक को बाहर निकाला. इन दिनों गर्मी और सूखे के कारण पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे स्थानों पर सतर्कता बरतें और आग लगने की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें.