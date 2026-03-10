ETV Bharat / state

उदयपुर के बाहुबली हिल्स पर लगी भीषण आग में फंसे मध्य प्रदेश के पर्यटक की मौत

बाहुबली हिल्स पर लगी आग ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बाहुबली हिल्स पर सोमवार शाम लगी भीषण आग में फंसे मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की इलाज के दौरान मौत हो गई. आग लगने के बाद नगर निगम की फायर टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत कर धुएं के बीच से पर्यटक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला था और गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया था. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी माखनसिंह (33) उदयपुर घूमने आए थे. सोमवार शाम वह अकेले बाहुबली हिल्स क्षेत्र में घूमने गए थे. इसी दौरान पहाड़ी पर अचानक आग भड़क गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी पहाड़ी घने काले धुएं से भर गई. धुएं और जहरीली गैस की चपेट में आने से पर्यटक का दम घुटने लगा. स्थिति बिगड़ती देख माखनसिंह ने किसी तरह पुलिस के 100 नंबर पर फोन कर अपने फंसने की जानकारी दी. पढ़ें. सम के रिजॉर्ट में ठहरे इंदौर के पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ी, मौत