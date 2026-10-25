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जैसलमेर में खुलेगा पर्यटक पुलिस थाना, 'पावणों' की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई

जैसलमेर में घूमने आए पर्यटक ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर में देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में पर्यटन पुलिस थाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. पर्यटन पुलिस थाना खुलने से पर्यटकों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही पुलिस को अतिरिक्त अधिकारी और जवान उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटकों से जुड़े मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकेगी.