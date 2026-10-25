जैसलमेर में खुलेगा पर्यटक पुलिस थाना, 'पावणों' की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पर्यटन पुलिस थाने की शुरुआत से जैसलमेर पुलिस के मौजूदा प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी.
Published : October 25, 2026 at 6:19 PM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर में देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में पर्यटन पुलिस थाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. पर्यटन पुलिस थाना खुलने से पर्यटकों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही पुलिस को अतिरिक्त अधिकारी और जवान उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटकों से जुड़े मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकेगी.
'पर्यटन सुरक्षा को मिलेगी मजबूती' : जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पर्यटन पुलिस थाना खुलने से अतिरिक्त अधिकारी और जवान उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटकों को अधिक प्रभावी तरीके से सहायता दी जा सकेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी पर्यटक को समस्या होने पर वह सीधे पर्यटन पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार और पर्यटन से जुड़े अन्य मामलों की शिकायतें पर्यटन पुलिस थाने में दर्ज की जाएंगी. इससे पुलिस मुख्यालय और जैसलमेर पुलिस की मंशा को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद मिलेगी तथा पुलिस की मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ पर्यटन सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा.
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'पुलिस मुख्यालय की मंशा को मिलेगा बल' : एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पर्यटन पुलिस थाने की शुरुआत से जैसलमेर पुलिस के मौजूदा प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी. अतिरिक्त अधिकारी और जवान उपलब्ध होने से पर्यटकों से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देने के साथ पुलिस के अन्य नियमित कार्यों को भी प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी. पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से पर्यटकों का विश्वास बढ़ाने और जैसलमेर की पर्यटन छवि को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है.
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पर्यटकों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान : पर्यटन पुलिस थाने का प्रमुख उद्देश्य जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर माहौल उपलब्ध करवाना है. पर्यटन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी, दुर्व्यवहार या अन्य समस्या का सामना करने वाले पर्यटक सीधे पर्यटन पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. इससे पर्यटकों को अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचाने के लिए सुविधाजनक माध्यम मिलेगा. पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के साथ होने वाली घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी.
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