पर्यटन में निवेश के लिए झारखंड तैयार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दुनिया को मिलेगा ‘जोहार’ का न्योता

रांची: प्रकृति, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक अलग ही अनुभव देने के लिए झारखंड अब वैश्विक मंच पर खुद को मजबूती से पेश करने जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के अनंत अवसरों का आमंत्रण दुनिया को देगा. यह आमंत्रण केवल घूमने-फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन, लोगों और उनकी परंपराओं से गहरे जुड़ाव का भरोसा भी है.

झारखंड पर प्रकृति का आशीर्वाद

25 वर्ष का युवा झारखंड अब देशी-विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. यहां की खास बात यह है कि पर्यटन दिखावे पर नहीं, बल्कि निरंतरता, सहअस्तित्व और आत्मीय अनुभव पर आधारित है. छोटानागपुर पठार की भौगोलिक बनावट, घने जंगल, घाटियां और कल-कल बहती नदियां झारखंड को एक अलग पहचान देती हैं. हुंडरू, दशम, जोन्हा और लोध जैसे जलप्रपात पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं. यही वजह है कि रांची को ‘झरनों का शहर’, नेतरहाट को ‘पहाड़ों की रानी’ और मैक्लुस्कीगंज को ‘एंग्लो इंडियन का गांव’ कहा जाता है.

झारखंड में पर्यटन (ईटीवी भारत)

आदिवासी संस्कृति और खूबसूरत त्यौहार

झारखंड का पर्यटन यहां की आदिवासी संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा है. सरहुल, करम, सोहराय और टुसू जैसे त्योहार, सोहराय और कोहबर की भित्ति चित्रकला, पैतकर पेंटिंग, डोकरा आर्ट और छऊ नृत्य यहां की जीवंत परंपराओं की झलक दिखाते हैं. वहीं आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो देवघर का बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, रजरप्पा, पहाड़ी मंदिर, पलामू और नवरत्नगढ़ के किले और मलूटी मंदिर समूह झारखंड के पर्यटन मानचित्र को और समृद्ध बनाते हैं.