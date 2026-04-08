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100 रुपये में उठाएं डल झील जैसा आनंद, बिहार का 'मिनी कश्मीर' करमचट डैम

कैमूर करमचट डैम में नौका विहार कर कश्मीर का आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए मात्र एक सौ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

Tourist Palace In Bihar
करमचट डैम में वोटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 2:05 PM IST

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कैमूर: अगर आप भी श्रीनगर की डल झील में शिकारा और वोटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन बजट आड़े आ रहा है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके लिए खुशखबरी यह है कि कश्मीर जैसा अनुभव अब बिहार में ही संभव है. कैमूर जिले में स्थित 'करमचट डैम' अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'मिनी कश्मीर' के रूप में मशहूर हो रहा है. यहां आप बेहद कम बजट में पहाड़ियों के बीच नौका विहार का आनंद ले सकते हैं.

पहाड़ियों से घिरा मनमोहक दृश्य: करमचट डैम रोहतास और कैमूर जिले की सीमा पर स्थित है. इस झील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तीनों ओर से ऊंची पहाड़ियों और सघन वन क्षेत्र से घिरी हुई है. यहां का शांत वातावरण और नीला पानी सैलानियों को श्रीनगर की वादियों का एहसास कराता है. इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए न केवल बिहार, बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं.

करमचट डैम (ETV Bharat)

"ये करमचट गांव हुआ करता था. इसलिए इसे करमचट नौका विहार नाम रखा गया. यहां पूरे बिहार के लोग आते हैं. इसके अलावे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कश्मीर से लोग यहां नौका विहार करने आते हैं. कश्मीर के पर्यटकों ने ही इसे मिनी कश्मीर नाम रख दिया." -दीपू कुमार, वनपाल

Tourist Palace In Bihar
करमचट डैम में पहाड़ी (ETV Bharat)

मात्र 100 रुपये में नौका विहार: यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण 'नौका विहार' है. स्थानीय निवासी विशाल आनंद और कश्मीर से आए पर्यटक रजत सिंह बताते हैं कि बाहर के राज्यों में वोटिंग के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहां मात्र 100 रुपये में डल झील जैसा अहसास मिलता है. नौका पर सवार होकर जब ठंडी पहाड़ी हवाएं चलती हैं, तो सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. स्थानीय लोग भी पर्यटकों का स्वागत अतिथि की तरह करते हैं.

Tourist Palace In Bihar
करमचट डैम (ETV Bharat)

पर्यटन विभाग की शानदार सुविधाएं: वन एवं पर्यावरण विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए हैं. परिसर में आरओ प्लांट से शुद्ध पेयजल, आधुनिक कैंटीन, कैफेटेरिया और महिला-पुरुषों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है. नौका विहार के इंचार्ज दीपू जी बताते हैं कि डैम बनने के बाद विस्थापित हुए स्थानीय लोगों को यहां रोजगार मिला है. प्रशासन अब इसे और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य कर रहा है.

Tourist Palace In Bihar
करमचट डैम में वोटिंग (ETV Bharat)

ऐतिहासिक महत्व: कश्मीरी पर्यटक रजत कहते हैं कि करमचट डैम की खूबसूरती में चार चांद लगाता है पास ही स्थित ऐतिहासिक 'रोहतासगढ़ किला'. डैम के एक छोर पर रोहतास तो दूसरे पर कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं. किले की निकटता के कारण इतिहास प्रेमी और प्रकृति प्रेमी दोनों ही यहां खिंचे चले आते हैं. अगर आप भी कम खर्च में परिवार के साथ यादगार छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कैमूर की यह अद्भुत धरोहर आपका इंतजार कर रही है.

"जम्मू-कश्मीर में भी डल झील है. इसके अलावे रंजीत सागर डैम है, लेकिन मैं कैमूर में आया तो मंत्रमुग्ध हो गया. पहाड़ों के बीच यह डैम काफी अच्छा है. यहां आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है." -रजत, पर्यटक

Tourist Palace In Bihar
करमचट डैम में वोटिंग (ETV Bharat)

पटना से 200 किमी दूरी: पटना से करमचट की दूरी करीब 200 किमी है. पटना से बस और ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है. जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन सासाराम है. इसके अलावा निजी वाहनों से यहां पहुंचना आसान है.

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