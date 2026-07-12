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सैलानियों से गुलजार हुई फूलों की घाटी, पर्यटकों का आंकड़ा पहुंचा 10 हजार के पार, बढ़ रही पार्क प्रशासन की आमद

चमोली: यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी (वैली ऑफ फ्लावर्स) राष्ट्रीय पार्क इस वर्ष रिकॉर्ड पर्यटक आमद का गवाह बन रहा है. सीजन शुरू होने के 40 दिनों में ही घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 10 हजार के आंकड़े को पार कर गई है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग दोगुने पर्यटक घाटी पहुंचे हैं. इससे पार्क की आय के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बड़ा लाभ मिला है.

उत्तराखंड के चमोली जनपद की उच्च हिमालयी भ्यूंडार घाटी में मौजूद यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क इन दिनों अपनी दुर्लभ पुष्प जैव विविधता और सुंदर प्राकृतिक नजारों के चलते प्रकृति प्रेमी सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है. घाटी में खिले दुर्लभ प्रजाति के अल्पाइन हिमालई पुष्पों की वाटिकाएं अपनी रंगत बिखेरते हुए पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर रही है. इस बार घाटी में पर्यटकों की आमद कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है. 40 दिनों में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में सैलानियों की आमद का आंकड़ा 10 हजार पार कर गया है.