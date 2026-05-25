ETV Bharat / state

वाराणसी नमो घाट पर पर्यटक मर्डर केस: पांच लाख रुपये का मिलेगा मुआवजा, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, अब तक पांच गिरफ्तार

वाराणसी : नमो घाट पर गार्डों और बाउंसरों की पिटाई से मृत पर्यटक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए गहरी नाराजगी जताई है. वहीं मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने अध्यक्ष, मंडलायुक्त, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा, यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि धार्मिक नगरी वाराणसी की गरिमा एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है. मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश दिया है.

मंत्री ने कहा है कि तीर्थयात्रियों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों एवं प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने निर्देशित करते हुए कहा है कि संज्ञान में आया है कि स्मार्ट सिटी द्वारा जिस एजेंसी या कंपनी को घाट का मेंटनेंस के लिए दिया गया है, वह धन उगाही का अड्डा बनाकर तीर्थयात्रियों एवं दर्शनार्थियों से गाली गलौज व मारपीट करते है.

उन्होंने ऐसे कंपनी या एजेंसी के ऊपर उच्च स्तरीय जांच कराकर उसको ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है. इसके साथ ही मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने संबंधित गार्ड, बाउंसर कर्मचारी जिसने तीर्थयात्री को जान से मार दिया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराकार न्यायोचित एवं कड़ी कार्यवाही करने तथा मृतक तीर्थयात्री के परिजनों को मानवीय संवेदना एवं सहयोग के दृष्टिगत रू पांच लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया है.