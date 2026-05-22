ETV Bharat / state

ऋषिकेश में होटल की पांचवीं मंजिल से लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी, पांच पर्यटक हुए घायल

ऋषिकेश में वीरभद्र रोड स्थित होटल की पांचवीं मंजिल से लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई. जिसमें 5 पर्यटक घायल हो गए.

RISHIKESH LIFT BROKE
घायलों को अस्पताल ले जाते लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऋषिकेश: वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में देर रात बड़ा हादसा हो गया. होटल की पांचवीं मंजिल से लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे उसमें सवार फरीदाबाद के पांच पर्यटक घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है.

पांचवीं मंजिल से लिफ्ट के साथ नीचे गिरे पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, हादसा वीरभद्र रोड स्थित होटल टस्क में हुआ. पर्यटक रात में होटल की पांचवीं मंजिल पर खाना खाने गए थे. भोजन के बाद जब सभी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर की ओर आ रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट का संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे आ गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

RISHIKESH LIFT BROKE
लिफ्ट टूटकर गिरी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: सूचना मिलते ही एम्स पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने देखा कि घायल पर्यटक दर्द से कराह रहे थे. तत्काल एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को एम्स पहुंचाया गया. घायलों में शामिल वरुण कुमार और मनोज सूर्यवंशी ने बताया कि हादसा बेहद भयावह था, उन्होंने आरोप लगाया कि होटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है.

RISHIKESH LIFT BROKE
होटल का लिफ्ट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ तो किसी के हाथ में लगी चोट: उनका कहना है कि एक साथी के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं. जबकि, दूसरे के हाथ में गंभीर चोट आई है. अन्य दो पर्यटक भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद पर्यटकों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

"हादसे की सूचना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है."
- देवेंद्र पंवार, एम्स चौकी प्रभारी -

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ELEVATOR CRASH HOTEL RISHIKESH
RISHIKESH TOURIST INJURED LIFT FALL
ऋषिकेश होटल की लिफ्ट टूटी
लिफ्ट टूटने से पर्यटक घायल
RISHIKESH LIFT BROKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.