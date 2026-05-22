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ऋषिकेश में होटल की पांचवीं मंजिल से लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी, पांच पर्यटक हुए घायल

घायलों को अस्पताल ले जाते लोग ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

पांचवीं मंजिल से लिफ्ट के साथ नीचे गिरे पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, हादसा वीरभद्र रोड स्थित होटल टस्क में हुआ. पर्यटक रात में होटल की पांचवीं मंजिल पर खाना खाने गए थे. भोजन के बाद जब सभी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर की ओर आ रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट का संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे आ गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

ऋषिकेश: वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में देर रात बड़ा हादसा हो गया. होटल की पांचवीं मंजिल से लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे उसमें सवार फरीदाबाद के पांच पर्यटक घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है.

होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: सूचना मिलते ही एम्स पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने देखा कि घायल पर्यटक दर्द से कराह रहे थे. तत्काल एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को एम्स पहुंचाया गया. घायलों में शामिल वरुण कुमार और मनोज सूर्यवंशी ने बताया कि हादसा बेहद भयावह था, उन्होंने आरोप लगाया कि होटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है.

होटल का लिफ्ट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ तो किसी के हाथ में लगी चोट: उनका कहना है कि एक साथी के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं. जबकि, दूसरे के हाथ में गंभीर चोट आई है. अन्य दो पर्यटक भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद पर्यटकों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

"हादसे की सूचना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है."

- देवेंद्र पंवार, एम्स चौकी प्रभारी -

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