ऋषिकेश में निर्माणाधीन कांच के पुल से सीधे गंगा में गिरा पर्यटक, तलाश जारी

निर्माणाधीन कांच के पुल 'बजरंग सेतु' से गिरा पर्यटक ( फोटो सोर्स- SDRF )

ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश में निर्माणाधीन कांच के पुल 'बजरंग सेतु' पर टहलते समय एक पर्यटक सीधे गंगा में जा गिरा. जो देखते ही देखते गंगा में ओझल हो गया. अब पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है. फिलहाल, पर्यटक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मण झूला घूमने आया था पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बीती रात हुआ है. जहां दिल्ली निवासी हेमंत सोनी (उम्र 31 वर्ष) अपने साथी अमित सोनी और अक्षत सेठ के साथ लक्ष्मण झूला घूमने के लिए आया था. देर रात रास्ता बंद होने के बावजूद तीनों पर्यटक बजरंग सेतु पर घूमने के लिए चले गए. घूमते-घूमते पर्यटक बजरंग सेतु के उस हिस्से में चले गए, जहां अभी कांच का पाथ नहीं लगा है. गंगा में सर्च अभियान (फोटो सोर्स- SDRF) बजरंग सेतु से सीधे गंगा में गिरा पर्यटक: रात होने की वजह से कांच न लगे होने का अंदाजा पर्यटकों को नहीं लगा. जिससे हेमंत सोनी बजरंग सेतु से सीधे गंगा में जा गिरा. जिसे देख दोस्तों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने चीख पुकार मचा दी. इसके साथ ही उन्होंने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पहले पुलिस फिर बाद में एसडीआरएफ के टीम मौके पर पहुंची.