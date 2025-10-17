ऋषिकेश में निर्माणाधीन कांच के पुल से सीधे गंगा में गिरा पर्यटक, तलाश जारी
ऋषिकेश में निर्माणाधीन बजरंग सेतु पर बड़ा हादसा, टहलते समय गंगा में गिरा पर्यटक, एसडीआरएफ की जवान तलाश में जुटे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2025 at 1:48 PM IST
ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश में निर्माणाधीन कांच के पुल 'बजरंग सेतु' पर टहलते समय एक पर्यटक सीधे गंगा में जा गिरा. जो देखते ही देखते गंगा में ओझल हो गया. अब पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है. फिलहाल, पर्यटक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.
अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मण झूला घूमने आया था पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बीती रात हुआ है. जहां दिल्ली निवासी हेमंत सोनी (उम्र 31 वर्ष) अपने साथी अमित सोनी और अक्षत सेठ के साथ लक्ष्मण झूला घूमने के लिए आया था. देर रात रास्ता बंद होने के बावजूद तीनों पर्यटक बजरंग सेतु पर घूमने के लिए चले गए. घूमते-घूमते पर्यटक बजरंग सेतु के उस हिस्से में चले गए, जहां अभी कांच का पाथ नहीं लगा है.
बजरंग सेतु से सीधे गंगा में गिरा पर्यटक: रात होने की वजह से कांच न लगे होने का अंदाजा पर्यटकों को नहीं लगा. जिससे हेमंत सोनी बजरंग सेतु से सीधे गंगा में जा गिरा. जिसे देख दोस्तों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने चीख पुकार मचा दी. इसके साथ ही उन्होंने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पहले पुलिस फिर बाद में एसडीआरएफ के टीम मौके पर पहुंची.
गंगा नदी में चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान: जहां रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका कुछ पता नहीं लग पाया. आज फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. ताकि, उसका पता लगाया जा सके. वहीं, एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि गंगा में पर्यटक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.
"घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है. परिजन दिल्ली से ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं. फिलहाल, गंगा में गिरे पर्यटक की तलाश की जा रही है."- संतोष पैथवाल, लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी
ऋषिकेश में बनाया जा रहा कांच का पुल: बता दें कि विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के बगल में ही कांच का पुल (बजरंग सेतु) का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काम लगभग अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि जल्द ही कांच का पुल तैयार हो जाएगा. जिसके बाद ऋषिकेश में ही लोग ग्लास ब्रिज यानी कांच के पुल में आवाजाही कर सकेंगे. यह पुल टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ेगा.
बजरंग सेतु की लंबाई 132 मीटर होगी. जबकि, 5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है. सेतु के दोनों साइड में डेढ़-डेढ़ मीटर का 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला पारदर्शी कांच का फुटपाथ तैयार किया जा रहा है. यह सेतु देश और दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र बनेगा. क्योंकि, कांच यह पुल दुनिया के चुनिंदा पुलों में एक होगा.
