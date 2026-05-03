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चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए नैनीताल में उमड़े पर्यटक, मौसम से खुश लेकिन जाम से निराश

वीकेंड के मौके पर सरोवर नगरी नैनीताल में बढ़ी पर्यटकों की आमद, पर्यटक स्थलों पर उमड़ रहा पर्यटकों का हुजूम, जाम से हो रहे हलकान

Tourist Facing Problem
नैनीताल में भीड़ से लग रहा जाम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 3:38 PM IST

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नैनीताल: देश के विभिन्न हिस्सों में पारा 40 पार कर गया है. ऐसे में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की रुख कर रहे हैं. नैनीताल की वादियों में भी लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. जिससे सरोवर नगरी नैनीताल समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन अत्यधिक वाहनों के आने से जबरदस्त जाम भी लग रहा है. जिससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है.

नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम: मैदानी इलाकों में पड़ ही भीषण गर्मी के चलते नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, धारी, समेत आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है. जिससे पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं. वीकेंड के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के धाम जाने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा देखने को मिला.

Tourist in Nainital
नैनीताल में वोटिंग का लुत्फ उठाते पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

सड़कों पर लग रहा जाम: नैनीताल के खुपी, भूमियाधार क्षेत्र से लेकर सेनेटोरियम और भीमताल मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिला. जिससे कैंची धाम आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं जो पर्यटक नैनीताल घूमने आए थे, उनके वाहन भी माल रोड पर रंगते हुए नजर आए. जिससे पर्यटक परेशान रहे.

Tourist in Nainital
नैनीताल में पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

मौसम से पर्यटक खुश, लेकिन जाम से निराश: नैनीताल घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल का मौसम बेहद सुहावना है और उन्हें यहां आकर बेहद अच्छा लगा. बीते दो दिन तक शहर में जाम की स्थिति नहीं थी, लेकिन अचानक से नैनीताल कैंची और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने लगी है. इससे उन्हें दिक्कतें हो रही है.

Kainchi Dham
कैंची धाम में उमड़ रही भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

"यहां का मौसम इतना अच्छा है कि मन करता है कि यहीं पर रूक जाएं. नैनीताल में काफी पर्यटक आए हैं. हम लोग कैंची धाम की तरफ गए, लेकिन जाम की वजह से वापस आना पड़ा. अगर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा."- स्मृति पर्यटक

वहीं, नैनीताल घूमने आए पर्यटक चिड़ियाघर, स्नो व्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, बोटैनिकल गार्डन समेत अन्य पर्यटक स्थलों का दीदार कर रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या से उन्हें निराश होना पड़ रहा है.

Traffic Jam in Nainital
नैनीताल में पर्यटकों के वाहन (फोटो- ETV Bharat)

"वीकेंड में नैनीताल में भीड़ रहती है, लेकिन जाम की समस्या यहां आम हो गई है. हर तरफ पर जाम है. इसे बेहतर करने की जरूरत है."- स्थानीय निवासी

"जाम की समस्या तो है, लेकिन खुद पुलिस के उच्चाधिकारी ट्रैफिक को संभाल रहे हैं."- विष्णु भारद्वाज, पर्यटक

पुलिस ने बनाए ट्रैफिक प्लान: वहीं, वीकेंड के मौके पर नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग यातायात प्लान बनाए हैं. एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि जो पर्यटक नैनीताल में आ रहे हैं, उनके वाहनों को नैनीताल के बाहर रुषी बाईपास पर रोकने की व्यवस्था की गई है. कार पार्किंग फुल होने के बाद पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है.

Traffic Jam in Nainital
वाहनों की कतारें (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि जो पर्यटक कैंची धाम जाना चाह रहे हैं, उन्हें भीमताल और सेनेटोरियम क्षेत्र से शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है. कैंची धाम क्षेत्र में निजी वाहनों के जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. ताकि, वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर जाम न लगे और यहां आने वाले पर्यटक परेशान ना हो. इसके अलावा डीएम से होमगार्ड और पीआरडी जवानों की अतिरिक्त मांग की गई है.

Traffic Jam in Nainital
वाहनों से लग रहा जाम (फोटो- ETV Bharat)

"लंबी वीकेंड की वजह से काफी पर्यटक पहुंच रहे हैं. खासकर कैंची धाम में जबरदस्त भीड़ है. ऐसे में भीमताल और सेनेटोरियम पार्किंग स्थल से शटल के जरिए लोगों को कैंची धाम भेजा जा रहा है. इसी तरह से नैनीताल में पार्किंग से ही शटल सेवा शुरू कर दी गई है. अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है, तो दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा पर्यटन सीजन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस को तैनात किया जाएगा."- जगदीश चंद्र, एसपी सिटी, नैनीताल

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