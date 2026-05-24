वाराणसी के नमो घाट पर मारपीट में पर्यटक की मौत; पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
सारनाथ ACP विजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान सोनभद्र निवासी राजेंद्र उर्फ चिंटू के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 2:44 PM IST
वाराणसी: आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित नमो घाट पर रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घाट पर तैनात गार्डों और निजी बाउंसरों द्वारा की गई कथित पिटाई में एक पर्यटक की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
सारनाथ ACP विजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान सोनभद्र निवासी राजेंद्र उर्फ चिंटू के रूप में हुई है. वह अपने भाई के साथ वाराणसी घूमने आया था. घटना के बाद पुलिस ने मौके से चार गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह सोनभद्र से आए दो भाई नमो घाट घूमने पहुंचे थे. आरोप है कि घाट के प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया.
इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक विवाद में बदल गई. बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद दर्जनों की संख्या में मौजूद गार्डों और निजी बाउंसरों ने दोनों भाइयों को घेरकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.
मारपीट में राजेंद्र उर्फ चिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके साथियों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना पर आदमपुर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
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