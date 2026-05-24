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वाराणसी के नमो घाट पर मारपीट में पर्यटक की मौत; पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

वाराणसी के नमो घाट पर मारपीट में पर्यटक की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )