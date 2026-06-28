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पौड़ी में बोलेरो पर गिरा बोल्डर, एक पर्यटक की मौत, टिहरी में ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की गई जान

वहीं, वाहन में सवार शरणजीत भगवान सिंह और उदय गंभीपर रूप से घायल हो गए. घायलों में से एक को स्थानीय लोगों और राहत दल की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया. जबकि, दूसरे घायल के वाहन में फंसे होने के कारण एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटर मशीन की सहायता से बोलेरो को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला.

सतपुली मल्ली के पास बोलेरो पर गिरा बोल्डर: पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर गुमखाल और सतपुली के बीच बड़ा हादसा हो गया. जहां निर्माण कार्य के दौरान सतपुली मल्ली के पास अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरकर कोटद्वार से सतपुली की ओर जा रहे एक बोलेरो वाहन पर आ गिरा. हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बोल्डर की चपेट में आने से बोलेरो में सवार दिल्ली निवासी श्रीकांत की मौके पर ही मौत हो गई.

पौड़ी: उत्तराखंड में पौड़ी और टिहरी जिले में दो सड़क हादसे हुए हैं. पहला हादसा गुमखाल-सतपुली मार्ग पर हुआ. जहां बोलेरो वाहन पर बोल्डर आ गिरा. जिसमें एक पर्यटक की जान चली गई. जबकि, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, दूसरा हादसा ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर मूल्या गांव के पास हुआ. जहां ट्रक पीछे फिसल गया. ऐसे में पीछे चल रहे दूसरे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार डेढ़ साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

शरणजीत भगवान सिंह (उम्र 60 वर्ष), निवासी जहांगीरपुरी (दिल्ली) उदय पुत्र रतन (उम्र 40 वर्ष), निवासी- पश्चिम बंगाल

जानकारी के मुताबिक, तीनों लोग दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आए थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जबकि, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

बोलेरो वाहन पर गिरा बोल्डर (फोटो सोर्स- Police)

ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की गई जान: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूल्यागांव के पास चढ़ाई पर एक ट्रक पीछे फिसल गया. पीछे चल रहे दूसरे ट्रक और बाइक की चपेट में आने से डेढ़ वर्षीय मासूम बालिका की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद गेहूं से लदा ट्रक पलटने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

टिहरी जिले के मूल्यागांव के पास रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब पानीपत से श्रीनगर गेहूं लेकर जा रहा एक ट्रक चढ़ाई पर अचानक पीछे की ओर फिसलने लगा. बताया जा रहा ट्रक के पीछे आ रहे दूसरे ट्रक चालक ने भी वाहन को पीछे करना शुरू कर दिया.

ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर पलटा ट्रक (फोटो सोर्स- Police)

इसी दौरान बाइक सवार अंकित अपनी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी नौनी के साथ वहां से गुजर रहे थे. अचानक ट्रकों को पीछे आता देख वे संभल नहीं पाए और उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई. हादसे में मासूम नौनी ट्रक के अगले टायर के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के बाद गेहूं से लदा ट्रक सड़क पर पलट गया, जिससे ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी योगेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट भेज दिया. पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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