लखनऊ की गोमती नदी पर चलेगा टूरिस्ट क्रूज; एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर, ये रहेगी टिकट दर

हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच संचालन, वीआईपी लाउंज व रेस्टोरेंट सुविधा, रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ निर्माण.

गोमती नदी पर चलेगा क्रूज.
गोमती नदी पर चलेगा क्रूज. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 7:24 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 7:31 PM IST

लखनऊ: जल्द ही गोमती नदी पर लखनऊ के लोगों को गोवा का आनंद मिलेगा. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत कोलकाता की कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है. लक्ष्य है कि अगले 5 महीने के अंदर क्रूज का निर्माण पूरा कर लिया जाए. इससे पहले यही कंपनी गोरखपुर में काम कर चुकी है. इसका किराया भी लगभग तय है. एक फेरे का 300 रुपये शुल्क होगा, जो कि 30 मिनट का होगा. यह पूरा प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपये का है. पढ़िए पूरी डिटेल.

गोमती नदी पर चलेगा क्रूज. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी. इसकी वजह होगा नदी पर आलीशान टूरिस्ट क्रूज. क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे. इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, डिजिटल स्क्रीन व ओपन रेस्टोरेंट आदि की सुविधा मिलेगी. हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो गया है.

हनुमान सेतु के पास क्रूज का निर्माण शुरू: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कुछ दिन पहले स्थल निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने 05 महीने में क्रूज का निर्माण पूरा करके इस संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती पर टूरिस्ट क्रूज के संचालन के लिए आरएफपी आमंत्रित की गई थी. जिसके माध्यम से कोलकाता की कंपनी मेसर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा इंटरप्राइजेज का चयन किया गया है. कंपनी ने हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. बताया कि क्रूज का निर्माण लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया जाएगा. वहीं, क्रूज का संचालन शुरू होने पर कंपनी को प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये एलडीए को रेवेन्यू के तौर पर देने होंगे.

लखनऊ में चल रहा है क्रूज का निर्माण.
लखनऊ में चल रहा है क्रूज का निर्माण. (Photo Credit; ETV Bharat)

30 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी. इसमें एक बार में 200 लोग सवार होकर नदी की सैर कर सकेंगे. क्रूज का संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के मध्य किया जाएगा, जो कि 30 से 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा. क्रूज के बेसमेंट में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजिटल स्क्रीन व वीआईपी लाउंज होंगे. वहीं, ऊपरी हिस्से में ओपन रेस्टोरेंट की सुविधा होगी. क्रूज की सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये टिकट प्रस्तावित है. वहीं, लंच, डिनर व बुफे आदि की सुविधा के लिए अलग से भुगतान करना होगा.

लखनऊ में चल रहा है क्रूज का निर्माण.
लखनऊ में चल रहा है क्रूज का निर्माण. (Photo Credit; ETV Bharat)

मरीन लाइफ की जानकारी देगा स्टॉफ: टूरिस्ट क्रूज पर कैप्टन समेत 05 मरीन क्रू-मेंबर्स तैनात होंगे. राइड शुरू होने पर कैप्टन द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए क्रूज पर मौजूद लोगों को संबोधित किया जाएगा. खास तौर से बच्चों को क्रूज की विशेषताओं व संचालन के साथ ही मरीन लाइफ के बारे में रोचक जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा बच्चों व युवाओं के लिए तरह-तरह की मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज का संचालन 05 महीने में शुरू हो जाएगा. यह शहर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा.

इस क्रूज के निर्माण में लगे पश्चिम बंगाल के श्रमिक शांति ने बताया कि इससे पहले कोलकाता में पांच मंजिल का एक शिप बनाया था. लखनऊ में ढाई मंजिल के क्रूज में सबसे ऊपर आधी मंजिल क्रू मेंबर के लिए होगी. जबकि नीचे की दो मंजिल पर्यटकों के लिए होंगी.

