लखनऊ की गोमती नदी पर चलेगा टूरिस्ट क्रूज; एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर, ये रहेगी टिकट दर

गोमती नदी पर चलेगा क्रूज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: जल्द ही गोमती नदी पर लखनऊ के लोगों को गोवा का आनंद मिलेगा. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत कोलकाता की कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है. लक्ष्य है कि अगले 5 महीने के अंदर क्रूज का निर्माण पूरा कर लिया जाए. इससे पहले यही कंपनी गोरखपुर में काम कर चुकी है. इसका किराया भी लगभग तय है. एक फेरे का 300 रुपये शुल्क होगा, जो कि 30 मिनट का होगा. यह पूरा प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपये का है. पढ़िए पूरी डिटेल. गोमती नदी पर चलेगा क्रूज. (Video Credit; ETV Bharat) लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी. इसकी वजह होगा नदी पर आलीशान टूरिस्ट क्रूज. क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे. इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, डिजिटल स्क्रीन व ओपन रेस्टोरेंट आदि की सुविधा मिलेगी. हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो गया है. हनुमान सेतु के पास क्रूज का निर्माण शुरू: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कुछ दिन पहले स्थल निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने 05 महीने में क्रूज का निर्माण पूरा करके इस संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती पर टूरिस्ट क्रूज के संचालन के लिए आरएफपी आमंत्रित की गई थी. जिसके माध्यम से कोलकाता की कंपनी मेसर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा इंटरप्राइजेज का चयन किया गया है. कंपनी ने हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. बताया कि क्रूज का निर्माण लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया जाएगा. वहीं, क्रूज का संचालन शुरू होने पर कंपनी को प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये एलडीए को रेवेन्यू के तौर पर देने होंगे.